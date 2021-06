Las mejores frases de José Mujica en encuentro con Pedro Castillo

El expresidente de Uruguay José Mujica se reunió virtualmente con el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, durante el denominado Encuentro de maestros y aprovechó para darle algunos consejos en caso gane o pierda las Elecciones Generales 2021.

Pepe Mujica compartió toda su experiencia durante una conversación de casi cincuenta minutos y dejó algunas frases destacadas que a continuación compartimos .

1. “Yo sé que la lucha electoral es dura. Pero no dejes que en tu corazón se acumule el rencor. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador. Y el odio lo único que provoca es hacernos perder la libertad y, sobre todo, hipotecar la esperanza”.

2. “Triunfar en la vida no es llegar a algún lado. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que la vida nos da un golpe. Porque definitivamente no hay que cultivar el odio. Hay que cultivar la libertad y la esperanzan, pero para todos. (...) Porque si no tienen comida segura, si no tienen agua, si no tienen techo, si no tienen un trabajo con qué ganarse la vida, no existe la libertad”.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

3. “No tenemos que olvidarnos de los eternamente olvidados, pero tenemos que pedirles a los que tienen capacidad de gerencia y de mover la economía que jueguen limpio, y que se comprometan a multiplicar la riqueza de nuestras sociedades. (...) Porque es muy grande la diferencia y estamos entrando a una etapa terriblemente tecnológica y corremos el inmenso riesgo de que la distancia que hay entre el mundo desarrollado y nosotros se aumente. Y ya no pasemos a ser una humanidad explotada, sino pasemos a ser humanidad irrelevante, porque están apareciendo nuevas categorías en el mundo”.

4. “Yo sé que las campañas electorales son muy duras. Se dicen disparates y hay heridas. Pero cuando pasen las elecciones, hay que poner cataplasma a las heridas y hay que levantar un proyecto nacional que trate de unificar en todo lo que pueda a tu Perú”.

5. “Pero recuerda. Si el pueblo te elige y te da esa oportunidad, no tendrás el poder. Vas a tener un pedacito, vas a tener una parte de la gestión, tendrás que luchar por ensanchar esa parte y entender que la parte decisiva le corresponde a la fuerza de tu pueblo”.

6. “(Si no triunfas), sigue luchando, atrás del invierno viene la primavera. Y, en realidad, el sentido de vivir es comprometer la vida en una lucha que es larga, que es dura, que no nos esperan triunfos, que nos esperan derrotas, pero que lentamente van sumando los escalones y los avances de la justicia social. Porque todos los derechos que se tienen arriba de la tierra fueron conquistados por hombres que sacrificaron buen aporte del tiempo de su vida para sembrarlos, fueron aplastados y fueron derrotados. Pero, al final, recuerda las ocho horas y así tantas conquistas que hay en la historia del hombre”.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

7. “No caigas en el autoritarismo, apuesta al corazón de tu pueblo permanentemente. Y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle: ‘Me equivoqué. Sencillamente, hubiera querido otra cosa’. Juégale limpio a tu pueblo, no lo engañes. Y cuando las fuerzas no te dan porque no tienes los recursos, dile la verdad, háblale la verdad. Ponle el corazón, porque lo más importante que hay es la confianza del pueblo, y es muy fácil perderla”.

8. “Los que buscan mucha plata que se metan en el camino de la industria y del comercio, que no entren en el camino de la política, hay que correrlos. La corrupción viene por el lado de querer cosechar con el trabajo de los otros sin sudar. Y entonces eso no sirve para nadie y nos termina estropeando”.

9. “El mercado es una cosa importante y tiene que funcionar y no hay que atropellarlo. Pero el Estado tiene que construir bienes públicos porque se tiene que encargar de los que van quedándose rezagados por mil cosas porque sino la sociedad se hace desigual”.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

10. “Es importantísima y decisiva en el futuro la investigación científica. Pero es una planta lenta y hay que tener el coraje, a pesar de la pobreza, de invertir en ella y explicárselo a la gente del porqué, porque un aporte de carácter científico creador se multiplica como una levadura”.

Tras la conversación, Castillo le agradeció a Mujica y se dirigió a su cierre de campaña en la Plaza Dos de Mayo pese que la Municipalidad de Lima había informado que no daría autorizaciones para el uso de espacios públicos con fines proselitista.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.