El economista Gonzalo Alegría anunció que Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, presentará este jueves 3 de junio un nuevo plan de gobierno para el largo plazo, y también dará a conocer a todo su equipo técnico que lo acompaña en esta segunda vuelta electoral.

“Nuestro plan de gobierno se acaba de presentar el día de hoy (miércoles) en el Colegio de Economistas de Lima, estará siendo publicado mañana y presentado por nuestro candidato Pedro Castillo en la rueda de prensa del equipo técnico que vamos a hacer a las 11 a. m. en el local del partido”, declaró a RPP.

Alegría precisó que el nuevo programa se suma al publicado semanas atrás. “Ya tenemos un plan de gobierno constituido tanto para los 100 días, corto plazo, como para el medio y largo plazo. Y (presentaremos) al verdadero equipo técnico”, agregó.

En esa misma línea, el hijo de Ciro Alegría indicó que Perú Libre no tenía un plan de gobierno que se adecuara a los planteamientos del candidato, por lo que en la inscripción para los comicios se colocó el ideario elaborado por Vladimir Cerrón.

“No habían hecho un plan específico, por eso por ejemplo (no se contempla) la pandemia, un vacío bastante serio. Se presenta en noviembre de 2020 de prisa y corriendo simplemente el ideario, que se había hecho en febrero. En resumen, no había el plan de gobierno ”, sostuvo.

“No estamos hablando de estatizar”

En otro momento, al ser consultado por los proyectos mineros que operan en el país y la posibilidad de estatizarlos, descartó esa afirmación y detalló que están tomando en cuenta modelos aplicados en otros países como Canadá.

“Nosotros lo que queremos es nacionalizar parte del valor que generan las inversiones extranjeras en el país. No estamos hablando de estatizar, no es expropiar. ¿Qué es nacionalizar? Estamos aplicando los modelos canadienses y lo estamos mezclando con modelos similares que se han aplicado en inversiones extranjeras en Corea del Sur, Vietnam, China ”, refirió.

“Pedro Castillo intentó ser candidato de Fuerza Popular”

Asimismo, Gonzalo Alegría explicó que conoció a Pedro Castillo en el año 2018 cuando este estaba en búsqueda de firmas para la inscripción de un partido político aunque, finalmente, no lo consiguió.

“Yo conocí a Pedro mucho antes, cuando quería crear su propio partido, en 2018. Él quería crear su propio partido, pero conseguir 500.000 firmas que era lo que se pedía... A finales de 2018 se empezó a conseguir firmas, lamentablemente no se pudo. (...) No consiguió las firmas y faltando dos días para la inscripción de su candidatura presidencial optó por ir por Perú Libre”, comentó.

Dijo también que el docente cajamarquino tuvo la intención de ser postulante de Fuerza Popular, hecho que habría sido “ocultado muy bien” por ambas agrupaciones políticas.

“Pedro Castillo ha estado militando 15 años en Perú Libre. Incluso, en su vida, intentó ser candidato en Fuerza Popular y estuvieron a punto de llegar un acuerdo los dos . Eso de que es terruco se lo creerán ellos. Han ocultado muy bien ambas partes el hecho de que es una persona tan moderada que estuvo a punto de ser de ese equipo”, apuntó.

