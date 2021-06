La virtual congresista de Perú Libre, Betssy Chávez, manifestó que no piensa avalar alguna violación a las libertades, sino que tiene, junto a sus compañeros de bancada, la visión de fortalecer la democracia.

“ Rechazamos el terrorismo, lo condenamos, no debe volver a repetirse, en este tema no hay mayor discusión , tenemos coincidencias, nuestro país no puede ser supeditado a ningún tipo de movimiento que cause este tipo de daños”, expresó a Canal N.

En esa misma línea, mencionó que el país no debe estar sometido a organizaciones criminales que usan el poder para la corrupción.

“Terminan utilizando el poder político en redes de corrupción, como lo usó el fujimorismo, el fujimontesinismo, el fujimorismo que representa Keiko Fujimori”.

No blindarán a nadie

Por otro lado, se refirió al ex gobernador regional Vladimir Cerrón, y aseguró que tanto ella como sus eventuales compañeros de bancada no blindarán “a nadie” durante sus funciones congresales.

“Nosotros tenemos que ser respetuosos de la justicia, le puede gustar a uno, porque puede tener un fallo a favor o en contra, pero tenemos que atacarlo, no hemos venido a blindar a nadie ”, mencionó.

Cabe resaltar que la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en contra del también fundador de Perú Libre por el presunto delito de lavado de activos.

“El denunciante, en condición de periodista, ha tomado conocimiento de fuentes muy confiables (de) que el señor Vladimir Cerrón ha realizado varios y sospechosos movimientos bancarios en la agencia del distrito de El Tambo de la Caja Huancayo“, señala el documento al cual tuvo acceso Correo.

