Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa, recordó las palabras del poeta peruano César Vallejo, quien fue miembro activo de partidos comunistas en Perú, España y Francia, para exhortar a la ciudadanía, desde el mitin de cierre de campaña de Keiko Fujimori en Villa El Salvador, a votar por la lideresa de Fuerza Popular en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“ Un gran poeta peruano, César Vallejo, uno de los más grandes poetas de la historia de la humanidad, dijo: ´No es grato morir, Señor, sin dejar algo en vida´ . Y yo creo que hoy todos los peruanos tenemos la oportunidad de dejar algo en vida que nos hará más grandes, que nos hará más prósperos, que nos hará más libres si el 6 de junio depositamos un voto de confianza en esta mujer que nos ha dado pruebas irrefutables de que va a respetar las libertades, la Constitución y la independencia del Poder Judicial”, afirmó el también ensayista.

Vargas Llosa indicó que, el próximo 6 de junio, los peruanos tomaremos “una decisión trascendental” y remarcó la necesidad de hacer frente a un “enemigo atroz, al comunismo”.

“Dentro de tres días tomaremos una de las decisiones más trascendentales de nuestras vidas, una decisión cuyas consecuencias reverberarán a lo largo de décadas en la historia del Perú. Y dentro de 20 o 30 años nuestros hijos y nuestros nietos mirarán para atrás y dirán: ‘Un 6 de junio de 2021, 33 millones de peruanos fueron capaces de ponerse de pie para hacer frente a un enemigo atroz, al comunismo, a la lucha de clases, al odio entre peruanos, al odio de razas, al enfrentamiento entre hermanos, y los derrotamos’”.

Asimismo, se refirió a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y resaltó su coraje, después de contar una anécdota suya en Arequipa.

“Vi a Keiko con los ojos humedecidos por la emoción. Sus adversarios hemos creído durante mucho tiempo que era mujer fría, pétrea y distante. Y ese día nos demostró que había un corazón que latía, un alma que respiraba por todos los peruanos, una personas que no descansará hasta unirnos, reconciliarnos y llevarnos hacia el destino que el Perú se merece y que busca hace 200 años”.

Por último, se refirió a quienes tienen dudas sobre la candidatura de Fujimori y aseguró que se respetará la Constitución y la independencia de poderes.

“A quienes dudan les digo que es hora de creer, es hora de confiar. A quienes creen que Keiko no respetará la Constitución, no respetará las libertades públicas y no respetará la independencia del Poder Judicial les respondo desde aquí, con toda la convicción de que soy capaz, se equivocan. Es hora de creer. Es hora de confiar”, finalizó.

