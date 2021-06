Perú Libre buscará renegociar unos US$ 9.000 millones con el sector minero

A diferencia de los anuncios económicos realizados por Keiko Fujimori respecto a un eventual gobierno de Fuerza Popular, el manejo económico planteado por Pedro Castillo no contempla dádivas ni multitudinarios bonos.

Son por lo menos 4 puntos del PBI los que Perú Libre buscaría renegociar con el sector minero de llegar a Palacio desde el 28 de julio próximo.

De esta manera, es otra la concepción económica que plantea PL, pues toma como base el alza en el precio de los minerales, en particular del cobre, que a la fecha ha duplicado su precio (ver infografía). Esto ha motivado que el equipo técnico del partido del lápiz plantee una renegociación con las empresas del sector minero sobre esas sobreganancias que se calculan en unos US$ 9.000 millones.

Según se supo, el planteamiento es que estos ingresos extraordinarios sean compartidos con el Estado en vista de que no provienen de una mayor inversión en tecnología por parte de las empresas, sino que obedecen a la cotización internacional.

A modo de ejemplo, si los ingresos mineros son US$ 1.000 millones, al Estado hoy le corresponde el 30% (US$ 300 millones); empero, con mejores precios, estos ingresos totales llegarían a los US$ 2.000 millones, al Estado le seguiría correspondiendo el 30% (US$ 600 millones), pero la empresa no solo tendría aseguradas sus ganancias de US$ 700 millones, sino una ganancia extraordinaria adicional de US$ 700 millones.

Es sobre estos US$ 700 millones generados extraordinariamente que se buscaría renegociar y tener los ingresos pertinentes para atender una economía en recesión, con una enorme pérdida del empleo formal, del poder adquisitivo e incremento de la pobreza y pobreza extrema.

Este planteamiento no considera el ingreso de mayor volumen, ya previsto, de proyectos como Quellaveco y Constancia, por citar algunos, así como tampoco las metas, estimadas por el actual Gobierno, de mayor producción del metal rojo en el presente y próximos años.

Aprovechar la coyuntura

El especialista en minería José de Echave recuerda que el Perú posee las minas de cobre con más bajo costo de producción a nivel mundial, a tal punto que en Las Bambas, Cerro Verde o Toquepala oscila en un dólar la libra; y por otro lado, se ha duplicado la producción de este recurso en los últimos años, siendo superados en escala global solo por Chile.

“Esta duplicación (productiva) no se ha sentido en cuanto a ingresos tributarios porque las empresas han estado recuperando sus inversiones. Con estos precios del cobre junto con el plomo, oro, zinc y plata, las empresas ya comenzarán a pagar el impuesto a la renta. No es que las empresas no ganen, sino que se beneficiarían y el Estado también, mucho más en esta situación. Esto no se hizo en superciclos anteriores como en 2003 o 2012, y el país necesita ahora recuperar ingresos”, anota.

Finalmente, el economista y miembro del equipo técnico de Perú Libre, Pedro Francke, adelantó que la renegociación se dará a partir de un diálogo en un eventual gobierno de Castillo y no mediante la imposición. Este ingreso sustancial será la base —prosigue— para financiar los trabajos en materia de educación, salud y reactivación.

Plan de Perú Libre no considera bono

A diferencia de lo que planteaba su hoy aliado Juntos por el Perú, el plan económico de Perú Libre no propone una política de bonos para la población, como recomendó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el caso puntual de subsidios se ha planteado ampliar el rango de acción de Pensión 65 para que sea Pensión 60.

Un elemento que, por ahora, carece de sustento es el anuncio de Pedro Castillo respecto al cobro de las grandes deudas tributarias. Ello en vista de que no es la Sunat la entidad competente para esos casos, toda vez que ya se encuentran en instancia del Tribunal Fiscal.

Castillo propone también condonar las papeletas de tránsito y, según especialistas, ello no tendría ningún impacto en la recaudación por ser una multa administrativa.

Reacciones

Pedro Francke, miembro del equipo técnico de Perú Libre

“Ahora que el precio del cobre está US$ 4,60 (la libra), las empresas mineras tienen un enorme marco de ganancia que deberían compartir con el Estado. Por eso planteamos la renegociación”.

José Oscátegui, docente PUCP

“Habría que analizar bien, en líneas generales, y ver paso a paso si se requiere renegociar todos los contratos. Es mejor que sea conversado, y el criterio que se aplique vaya a las ganancias extraordinarias”.

Datos

Peso. Durante 2020, Perú fue responsable de la producción del 10,7% del cobre y 10,8% del zinc en todo el mundo, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Líder mundial. Perú concentra 18,1% de las reservas de plata.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.