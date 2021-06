Keiko Fujimori contradice a Luis Carranza y dice que bono oxígeno no será un crédito

Keiko Fujimori sigue con su estrategia de captar los votos de las mujeres . La candidata ayer circuló un video en Twitter con un mensaje “de mamá a mamá” y también visitó Carabayllo para sostener una reunión con mujeres de Iglesias evangélicas. A su salida, en diálogo con la prensa, marcó distancia de la web creada para inducir al voto con el ofrecimiento de dinero del canon minero y dio una versión distinta a la de Luis Carranza sobre el denominado “bono oxígeno”.

Temprano, la postulante de Fuerza Popular publicó el video con esta frase: “Te lo digo de mamá a mamá”. En 34 segundos, Keiko Fujimori insiste en intentar relacionar a su adversario Pedro Castillo con el régimen de Nicolás Maduro. La candidata sostiene que hoy el sueldo mínimo en Venezuela es de dos dólares. “¿Te imaginas cómo podrías hacer para sobrevivir con tan solo siete soles cincuenta al mes?”, expresa.

Por la tarde, en Carabayllo, Keiko Fujimori tuvo el encuentro con mujeres de Iglesias evangélicas y, para reforzar su campaña, convocó a la conductora de televisión Gisela Valcárcel.

Antes de esta reunión, Keiko Fujimori tuvo una caravana en Puente Piedra. Tal como ocurrió en Cusco o Huancayo, en esta ocasión también hubo ciudadanos que se apersonaron para rechazar su presencia.

“Ladera te repudia”. “La juventud no se deja engañar”. “Candidata de los ricos”. “Vienes a comprar el voto”. Estos eran algunos de los mensajes que se dejaron leer en los carteles de los ciudadanos.

Apoyo. Valcárcel ayer expresó respaldo a Keiko Fujimori. Foto: John Reyes/La República

Deslinde de portal web

Ayer se publicó una web que tenía el mensaje “Con Keiko tu familia recibirá”, y se adjuntaba un monto calculado de dinero que recibirían en determinados distritos con el canon minero.

Sobre esto, que fue considerado como un intento de compra de votos, la candidata descartó cualquier relación con sus creadores del Grupo Verona.

“No sé si (José Verona) ha conversado con el señor Nano (Guerra). Esta propuesta data de hace varios años. A mí quien me la trasmitió es el señor Pedro Cateriano. Lo he conversado también con Rafael Belaunde”, dijo en términos generales.

Keiko Fujimori ayer también difundió un video para reiterar sus ofertas con respecto al sector Educación. “Para cuando vuelvan a clases, construiremos tres mil colegios totalmente equipados”, expresó.

En el mismo video reiteró su propuesta de “entregar seis millones de tabletas o computadoras con acceso a internet” a los niños y adolescentes, además de los maestros.

El bono y Carranza

La postulante ayer también se refirió a la controversia surgida sobre el denominado “bono oxígeno”, luego de que Luis Carranza mencionara que en realidad sería un crédito de largo plazo.

Fujimori ayer insistió en que sí se tratará de un bono y el crédito sería más bien para los emprendedores por un monto de hasta 10.000 soles, para empezar a pagar a partir del quinto año.

“Sobre el “bono oxígeno”, es un bono que se le va a dar a cada familia que ha perdido a un ser querido. No es un bono que tienen que devolver (...) Hemos conversado con el señor Carranza: en los primeros años se implementará una política para poder endeudarnos”, detalló.

Keiko Fujimori evitó responder sobre los vínculos de Luis Carranza con Jorge Barata, con quien compartieron el directorio de Rutas de Lima SAC, según dio a conocer el excongresista Juan Pari. “No he estado informado de esta noticia (…) él (Carranza) va a dar las aclaraciones del caso”, dijo.

Análisis

Por qué no votar por Pedro Castillo

Por: Alberto Beingolea, líder del PPC

El pasado fujimorista es indefendible. Pero el comunismo sería mucho peor. Los gobiernos de izquierda han sido tan o más corruptos que el fujimorista, pero además hacen colapsar la economía, generando todavía más pobreza. Sin inversión no hay trabajo sostenido, sin trabajo no hay riqueza, sin riqueza no hay nada que repartir.

Pero Castillo no solo es de izquierda, representa a un partido comunista… y el comunismo es peor. Es una izquierda radical, que suma su ideología de lucha de clases para conquistar el poder, enfrentándonos entre peruanos.

No cree en la democracia, la usa para llegar y, una vez en el gobierno, hace las modificaciones que le permitan quedarse, sin reparar en “tonterías democráticas” (la antiguamente llamada dictadura del proletariado). No cree en la propiedad privada, pues desde Marx enseña que ella es el origen de las desigualdades, y para terminarla, el primer paso es estatizar los medios de producción, transporte y comunicaciones. Tampoco cree en la libertad de expresión, como lo evidencian todos los gobiernos comunistas que ha habido en el mundo y las declaraciones de líderes como Fidel Castro, Chávez, Correa, Maduro o el propio Cerrón.

Estas ideas básicas del marxismo-leninismo están reivindicadas en las declaraciones que hasta hace apenas un par de meses realizaban los dirigentes y candidatos del lapicito y están escritas en su ideario y plan de gobierno, aunque hoy intenten esconder a sus voceros más radicales o negar lo que antes decían.

El lapicito es comunista, como lo era el lapicito en la Cuba de Fidel. Y un gobierno comunista es lo peor que nos podría pasar. Hay que combatirlo con el voto. No es preferir a Keiko Fujimori sobre Pedro Castillo, es preferir al Perú sobre el comunismo.

