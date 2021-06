El miembro del equipo técnico de Perú Libre en el sector Salud, Hernando Cevallos, remarcó que la actitud del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha sido pareja con respecto a las candidaturas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 6 de junio de 2021.

“ No digamos que aquí ha habido una actitud totalmente pareja. Además, la mayoría de los medios de comunicación han jugado un rol a favor de la campaña de Keiko Fujimori abierta y que toda la ciudadanía lo sabe”, afirmó el médico en diálogo con RPP.

Asimismo, admitió creer que existen suspicacias sobre el accionar del máximo organismo electoral y criticó que este no haya intervenido de manera directa cuando aparecieron los paneles contra el comunismo en distintos puntos de la capital.

“Yo sí creo (que existen suspicacias respecto al funcionamiento del JNE). Cuando, por ejemplo, he visto esos tremendos carteles en todo el Centro de Lima. Eso contraviene todas las normas electorales. Esos carteles no son puestos de manera gratuita. Evidentemente responden a inversiones económica de la campaña electoral. El JNE no solo debió mandar una carta para preguntar, debió intervenir de manera inmediata para que esos carteles fueran retirados , porque, efectivamente, vulneraban las normas del proceso electoral”, aseveró Cevallos.

El miembro del equipo técnico de Castillo recordó las acusaciones en contra de Fujimori por recibir dinero para su campaña presidencial en 2011.

“La presencia de carteles que son inversiones millonarias deben ser declaradas ante el JNE, porque no se trata de dos centavos. Además, hay antecedentes en nuestro país. ¿Quién sabía, en el año 2011, que la señora Keiko Fujimori recibía 3 millones 600 mil para las campañas en dinero contante y sonante del señor Romero? ¿Quién lo sabía? Nadie”, argumentó .

Por último, comentó que se debe tener mucho cuidado con estas actitudes para no vulnerar lo correcto.

“Hay suspicacias claras que surgen, sobre todo por los antecedentes de uno de los contendores, y el JNE debe tener mucho cuidado con eso. Creo que debería actuar de manera más enérgica para evitar que con triquiñuelas se vulnere lo que es correcto”, finalizó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.