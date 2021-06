Pedro Castillo ratifica respeto al ahorro y a la propiedad privada

Tras el debate final del domingo, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, cerró ayer su paso por Arequipa con un mitin en la plaza de Armas. Antes de las 8.00 horas, el postulante salió de su hotel en el Cercado de la ciudad y se dirigió a pie hasta la plaza, subió al portal de San Agustín y desde allí se dirigió a sus simpatizantes.

“Estamos en el mejor momento para recuperar la patria”, manifestó a manera de invocación a sus electores y enseguida hizo referencias a las acusaciones de que sus propuestas llevarían a la debacle económica al país.

“Basta de zancadillas, el pueblo es inteligente, se acabaron las patrañas y mentiras, el terruqueo económico; mañana seguro suben el dólar y el pan. Esta semana va a haber un alza de costos, de precios para decir que es porque Pedro Castillo va a llegar al gobierno”, exclamó.

El domingo, al inicio del debate, la candidata Keiko Fujimori arrancó mostrando una piedra que, según ella, los simpatizantes de Perú Libre lanzaron a sus seguidores.

Pedro Castillo recién se animó a responderle y dijo que su partido está pensando en el futuro del país y que, si hay algún rechazo hacia su contendora, es porque “ha cosechado lo que ha sembrado”. “El rechazo natural en un país no es reciente, es histórico”, expresó.

Pedro Castillo volvió a señalar que respetará la propiedad privada y el ahorro de los ciudadanos. También insistió en su respaldo al impulso de una nueva Constitución política, si es que el pueblo así lo quiere.

En su presentación de Arequipa, lo acompañaron los congresistas electos de Perú Libre Jaime Quito, María Agüero y Alex Paredes, a quienes les encomendó honrar el voto que el pueblo les confió.

Tras su breve presentación, Castillo enrumbó hacia el Cono Norte de la ciudad, fuertemente resguardado y luego se dirigió a Juliaca por carretera.

Arequipa. Seguidores lo acompañaron en la ciudad del Misti. Foto: Oswald Charca / La República

Multitudinario mitin

Por la tarde, el candidato Castillo llegó a Juliaca, Puno, donde encabezó lo que sería el más multitudinario mitin de las elecciones generales, con ciudadanos viéndolo desde el cerro.

En esta ciudad, Castillo informó que los gremios laborales de los distintos sectores como la educación, la salud, el agro y la construcción civil serán los primeros convocados en un gobierno suyo.

Desmintió también las versiones sobre la supuesta eliminación de programas como Pensión 65 o Beca 18. Dijo, además, que impulsará una verdadera revolución educativa.

“Si traiciono al pueblo, inmediatamente el pueblo tiene toda la facultad y el derecho de autoconvocarse y sacarme de Palacio”, recalcó.

Puno. Ciudadanos puneños también expresaron su respaldo. Foto: Juan Carlos Cisneros / La República

Los datos

Feminicidio. Castillo ayer fue preguntado sobre qué hacer para acabar con la violencia hacia la mujer y su respuesta fue: “El feminicidio es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado, la desocupación y la delincuencia”.

Críticas. Esta respuesta generó múltiples críticas. El movimiento Manuela Ramos recalcó que este delito es consecuencia de una sociedad patriarcal.

Llamado nacional. El candidato Pedro Castillo hizo una invocación a los ciudadanos para vigilar el voto de Perú Libre en las elecciones de este domingo 6 de junio.

Historia siniestra del fujimorismo

Ernesto de la Jara - Abogado

Nunca votaría por el regreso del fujimorismo. Como parte del movimiento de DDHH vi cómo en 1991 crearon el grupo asesino Colina para realizar matanzas como Barrios Altos, Cantuta, el Santa, Paramonga, del periodista Yauri y muchas más. Fujimori le envió una carta de felicitación. Las esterilizaciones forzadas se denunciaron desde que comenzaron, pero siguieron. La impunidad se impuso a partir de la ley de amnistía que dieron en 1996, la que Fujimori pretendió extender hasta el 2000 e incluir a los militares acusados de narcotráfico. En corrupción vimos pasar los casos de ropa donada, tráfico de armas para la FARC, compras de equipos obsoletos durante el conflicto con el Ecuador, venta de empresas públicas, Caja de Pensiones Militar Policial, etc. Golpe del 5 de abril, toma del Congreso, PJ, Sistema electoral, Fiscalía, medios de comunicación, prensa chicha, fraude para quedarse y fuga. Y Keiko, convertida en primera dama, sin importarle las denuncias de su madre, beneficiándose, quien sigue diciendo que fue nuestro mejor presidente. En el 2016 salieron a luz sus relaciones con Joaquín Ramírez, investigado por la DEA, quien contó que ella le había dado US$ 15 millones para ser lavados, según El Comercio. Año en el que se temía que el fujimorismo nos convirtiera en un narcoestado. Quince magistrados, entre jueces y fiscales, concluyeron que había “elementos de convicción” de que recibió plata de Odebrecht y de otros delitos (primer presupuesto de toda prisión preventiva), contra solo cuatro del TC. Dijo que todo lo había bancarizado y varios empresarios confesaron que le habían dado millones de dólares en efectivo. No quiso reconocer el triunfo de PPK, e hizo ingobernable el país como mandamás de la gran mayoría del Congreso disuelto, además de blindar a una serie de pillos. Ahora nos presenta un equipo de gobierno lleno de prontuariados, oportunistas, irresponsables y renegados, haciendo una campaña millonaria basada en la manipulación del terror, respaldada por casi todos los medios y manipulando redes. Votar por ella sería traicionarme.

