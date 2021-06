Movimientos indígenas denuncian “visión colonial, racista y represiva” de Fuerza Popular

Distintas instituciones indígenas mostraron su rechazo ante las declaraciones que hizo Fernando Rospigliosi, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, en un debate el 26 de mayo. El exministro del Interior negó la existencia de organizaciones de pueblos originarios en nuestro país.

“ Movimientos indígenas en el Perú no hay. Son creados por algunos intelectuales y oenegés . O sea, no es Bolivia o Ecuador. Es distinto: ahí sí han habido fuertes movimientos como los que tú señalas. Pero en el Perú no. Lo que hay es personas que desean integrarse, no crear esta suerte de movimientos distintos”, dijo Rospigliosi en el evento Tendiendo Puentes, organizado por la Universidad de Columbia (Estados Unidos).

La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), aseguró en un comunicado que Rospigliosi “ha demostrado la esencia colonialista, racista y represiva de Fuerza Popular” . De acuerdo con este gremio creado en 2009, las declaraciones del sociólogo muestran “a los y las indígenas como seres inferiores e influenciables, incapaces de pensar por nosotros y nosotras mismas”.

Persona no grata para los pueblos indígenas

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper, también reprobó el discurso de Rospigliosi. “Rechazamos categóricamente este tipo de discriminación por esta campaña política”, señaló el dirigente.

“Quieren ser autoridad, pero desconociendo los derechos de los pueblos indígenas. Somos ciudadanos que también merecemos respeto”, dijo en relación al partido de Keiko Fujimori. El domingo 30 de mayo, esta organización que representa a 51 pueblos en más de 1.800 comunidades indígenas cumplió 41 años.

“ Al señor Rospigliosi estamos considerando persona no grata para los pueblos indígenas amazónicos del Perú”, adelantó Cauper, previo a que esta organización nacional publique un pronunciamiento. “En segundo lugar, (declaramos no grato) al partido (Fuerza Popular) porque está considerando personas que no conocen al Perú profundo, pero quieren gobernarnos”, sentenció el líder indígena.

Similar opinión tuvo Vanessa Racua, secretaria del Consejo Directivo de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad). “Es lamentable que este señor haga este tipo declaraciones sin considerar la existencia de los pueblos indígenas y también organizaciones indígenas que luchan día a día por el derecho y desarrollo de las comunidades nativas y pueblos originarios”, sostuvo la dirigenta.

Racua calificó como discriminatoria la posición de Rospigliosi. “ Que no nos reconozcan y no nos consideren dentro de la Amazonía y del Perú es como dejarnos a un lado ”, denunció la líder proveniente del pueblo ese eja en Madre de Dios. El Censo 2017 reveló que casi 6 millones de personas se autoidentifican indígenas (25,8% de la población peruana).

Indígenas denuncian "visión colonial, racista y represiva" de Fuerza Popular

“Intentan integrarse y convertirse en criollos”

En otro momento del debate convocado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS por sus inglés) de la Universidad de Columbia, Fernando Rospigliosi sostuvo que los indígenas “intentan integrarse y convertirse en criollos”.

“Yo reitero: aquí no hay movimientos indigenistas como los de Bolivia o los de Chile. Aquí hay una necesidad y un sentimiento de integración”, aseveró el político naranja. Para sustentar su posición, Rospigliosi dijo que estas personas prefieren no poner nombres indígenas “como Atahualpa” a sus hijos, sino occidentales .

“Por ejemplo ‘Johnny’, como Yonhy Lescano, el candidato puneño de Acción Popular, o ‘Donald’, o ‘Betsy’. Ese tipo de nombres que muestra un deseo de integrarse, no de diferenciarse indigenistamente”, arguyó el sociólogo durante el encuentro donde también participó Betsy Chávez, congresista electa por Perú Libre.

Para la presidenta de Onamiap, Melania Canales, el argumento de Rospigliosi es “totalmente colonialista”. La dirigenta recordó que en nuestro país conviven diferentes pueblos indígenas, cada uno con su propia visión del mundo.

“Bajo este país llamado Perú hay 55 nacionalidades. No lo quieren ver así. Lo quieren convertir a su pensamiento de ellos . Eso van a seguir haciendo y es una frase racista colonialista ”, explicó Canales. De acuerdo con la presidenta de Onamiap, la propuesta de unificación cultural busca que las personas indígenas olviden a sus ancestros, idioma y dejen de lado el cuidado de su entorno. “Eso es un colonialismo que explota a la madre naturaleza y que nos explota también a nosotros”, sostuvo.

Indígenas denuncian "visión colonial, racista y represiva" de Fuerza Popular

“No somos antidesarrollo”

El exministro Rospigliosi también aseguró que el “ambientalismo es un pretexto” para oponerse a los proyectos extractivos, ya que desde hace tres décadas en el país opera “una minería moderna que respeta el medio ambiente”.

Tras negar la existencia del movimiento indígena, señaló que “la minería es lo que puede sacar al Perú del hoyo en que estamos”. Hace unos años, Rospigliosi fue crítico del fujimorismo e incluso afirmó que la hoy candidata naranja “estaba metida hasta el cuello en la corrupción” del régimen en la década de 1990.

“Nosotros no somos antidesarrollo del país. Exigimos un desarrollo responsable, equitativo”, aclaró el presidente de Aidesep, Lizardo Cauper. Recordó que tras 40 años de actividad petrolera en la Amazonía, muchas comunidades originarias no cuentan con servicios básicos y no siempre se implementó el derecho a la consulta previa.

“Exigimos que nos muestre el señor Rospigliosi una sola comunidad que tiene actividad extractivista minera, petrolera o gasífera que hoy sea modelo de desarrollo. Estas comunidades donde extraen recursos son las que se encuentran en mapa de extrema pobreza: sin agua, sin servicios básicos, sin medicamento. No queremos eso”, emplazó Cauper.

La dirigenta de Madre de Dios Vanessa Racua también se mostró contraria a la posición del técnico de Fuerza Popular. “El ambientalismo es cuidar, proteger la cultura y la ancestralidad de los pueblos originarios. Si se aceptara el trabajo del petróleo, minería y otras actividades que requieren talar y botar todo el bosque, estaríamos yendo hacia el despojo de los pueblos indígenas ”, enfatizó.

Llaman a no votar por Keiko Fujimori

El dirigente Lizardo Cauper se mostró suspicaz tras reprochar la participación de Rospigliosi. “Rechazamos estas declaraciones infortunadas por este señor y todo desde la estructura del partido de Keiko. Si así es una persona, qué será con los demás funcionarios desde la estructura del Estado que vendrían. Eso es repudiable”, sostuvo.

A cinco días de la segunda vuelta presidencial, la organización nacional Aidesep decidió no respaldar la propuesta de Fuerza Popular. “No vamos a dar nuestro voto a una persona con esta demagogia que quiere gobernar al país”, aseveró. Por el contrario, resolvieron apoyar “decididamente” la candidatura del profesor Pedro Castillo .

Por su parte, la organización de mujeres Onamiap no invocó a que sus afiliadas voten por uno u otro partido. Sin embrago, su presidenta, Melania Canales, expresó desconfianza frente a la propuesta de Fuerza Popular. “El fujimorismo me da miedo. Quizás sea una de las perseguidas en un Gobierno suyo porque nosotras vamos a tratar de defender nuestros derechos colectivos”, sostuvo la dirigenta.

Solicitamos declaraciones del equipo técnico de Fuerza Popular para esta nota, pero prefirieron no pronunciarse. Asimismo, la Defensoría del Pueblo se mantuvo al margen argumentando que las declaraciones se dieron en un contexto electoral.

