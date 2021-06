En Arequipa, región que le es adversa electoralmente, Keiko Fujimori firmó un documento denominado “Juramento por la Democracia”.

La candidata de Fuerza Popular dijo que decidió hacerlo en la Ciudad Blanca porque históricamente ha sido cuna de gestas democráticas y porque quería esclarecer las dudas de los electores arequipeños que tienen desconfianza en su candidatura. En la primera vuelta, en esta región apenas alcanzó el 5% de votación, frente al 32% de su contendor Pedro Castillo.

Álvaro Vargas Llosa fue quien lideró esta actividad. Su padre, Mario Vargas Llosa estuvo presente a través de la virtualidad y junto a Fujimori también se sentó Leopoldo López, quien lidera la oposición al gobierno venezolano.

Fujimori dijo que firmaba este documento en respuesta al apoyo que ha recibido de estas personalidades.

En la Mansión del Fundador, recinto turístico de Arequipa, Fujimori juró poniendo la mano sobre una biblia, preservar la democracia durante un eventual gobierno suyo, la libertad de expresión, fortalecer las instituciones, luchar contra la corrupción, defender la Constitución, promover un gobierno abierto de convocatoria a los más capaces y hacer realidad un reencuentro en el que todos vivan en armonía.

Según ella, entre sus testigos, quiso tener a Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori, porque ellos “vienen del futuro” a advertir lo que pasaría en un posible gobierno del candidato de Perú Libre.

Pidió perdón

Luego de su juramento, Fujimori hizo un mea culpa por sus errores y los de sus partidarios mientras fueron mayoría en el Congreso de la República que fue disuelto. “Reconozco que en el pasado reciente, mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias. Pero los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido, me han dejado una profunda lección. Es por eso que sin ninguna excusa, hoy pido perdón, a todos y a cada uno de los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento, y lo hago con humildad, sin ninguna reserva”.

Luego pidió una oportunidad para reivindicarse por lo hecho antes.

Mensaje de Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa envió un mensaje grabado en el que recordó su enfrentamiento con el fujimorismo, pero a pesar de ello reiteró su apoyo a Keiko porque considera que la propuesta de Pedro Castillo “representa la candidatura y el atraso”. Según el premio nobel, si gana el candidato de Perú Libre, estas serían las últimas elecciones libres.

Tras realizar el juramento Keiko se trasladó al distrito de Cerro Colorado, donde realizó un mitin en un terreno privado. ❖

Partido niega relación con página web

Fuerza Popular negó tener relación con una página web en que ofrece un buscador para saber cuánto dinero se recibiría por canon según cada distrito.

“Fuerza Popular no tiene relación alguna con el sitio web https://tucanon.com/, el cual brindaba información falsa (...) rechazamos la creación, contenido e intención de dicho sitio web”, dice el comunicado que suscribe, Luis Galarreta, secretario general del FP.

En la página, hay un video del abogado José Verona, exviceministro del Interior en la gestión de Octavio Salazar, excongresista fujimorista.

Historia siniestra del fujimorismo

Análisis

Ernesto de la Jara

Abogado

Nunca votaría por el regreso del fujimorismo. Como parte del movimiento de DDHH vi como en 1991 crearon el grupo asesino Colina para realizar matanzas como Barrios Altos, Cantuta, el Santa, Paramonga, periodista Yauli y muchas más.

Las esterilizaciones forzadas se denunciaron desde que comenzaron, pero siguieron. La impunidad se impuso a partir de la ley de amnistía que dieron en 1996, la que Fujimori pretendió extender hasta el 2000 e incluir a los militares acusados de narcotráfico.

En corrupción vimos pasar los casos de ropa donada, tráfico de armas para las FARC, compras de equipos obsoletos durante el conflicto con el Ecuador, venta de empresas públicas, Caja de pensiones militar policial, etc. Golpe del 5 de abril, toma del Congreso, PJ, Sistema electoral, Fiscalía, medios de comunicación, prensa chicha, fraude para quedarse y fuga. Y Keiko, convertida en primera dama, sin importarle las denuncias de su madre, beneficiándose, de quien sigue diciendo que fue nuestro mejor presidente.

En el 2016 salieron a luz sus relaciones con Joaquín Ramírez, investigado por la DEA, quien contó que ella le había dado $15 millones de para ser lavados, según El Comercio. Año en el que se temía que el fujimorismo nos convirtiera en un narcoestado.

Quince magistrados, entre jueces y fiscales, concluyeron que había “elementos de convicción” de que recibió plata de Odebrecht y de otros delitos (primer presupuesto de toda prisión preventiva), contra solo cuatro del TC. Dijo que todo lo había bancarizado y varios empresarios confesaron que le habían dado millones de dólares en efectivo. No quiso reconocer el triunfo de PPK, e hizo ingobernable el país como mandamás de la gran mayoría del Congreso disuelto, además de blindar a una serie de pillos.

Ahora nos presenta un equipo de gobierno lleno de prontuariados, oportunistas, irresponsables y renegados, haciendo una campaña millonaria basada en la manipulación del terror, respaldada por casi todos los medios y manipulando redes. Votar por ella sería traicionarme.