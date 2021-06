José Verona admite ser el creador de página sobre canon minero

El exviceministro del Interior José Verona admitió ante La República ser el creador de la página web sobre una eventual repartición del canon minero a los ciudadanos, en la que también aparecía la imagen de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

De acuerdo con su versión, no fue el Grupo Verona —del que es dueño— el que creó el sitio web, sino que fue él, a título personal, y la pagó con la tarjeta de su hermano Gino Verona.

“ El dominio que nos costó 10 dólares lo compramos con la tarjeta de mi hermano Gino y la página es gratuita ”, declaró.

Sin embargo, en la dirección de la página figura el correo de su compañía (soporte@grupoverona.com). Al ser consultado por ello, Verona indicó que una persona que lo ayudó a crear el sitio se equivocó y colocó el correo institucional.

“Una de las personas que me apoyó en este tema también trabaja en el grupo. Parece que en algún momento se equivocó y puso el mail de soporte, pero no tiene nada que ver con Grupo Verona ”, manifestó.

“El Grupo Verona no tiene nada que ver en este diseño de la propuesta ciudadana que viene desde que yo era viceministro (2010). Segundo, el Grupo Verona no participa en ninguna actividad política de ningún partido, ni nunca participará”, subrayó.

En ese sentido, le pidió disculpas a la candidata y aseguró que se colocó su foto porque estaban “probando” la página que estaba recién iniciando.

“Tengo que pedirle disculpas públicas a Keiko Fujimori, porque estábamos en la etapa beta. Nosotros compramos el dominio el 30 (de mayo) a las 11 de la noche y se ha lanzado en etapa beta el 31 como a las 2 de la tarde. En ese lanzar, hay prueba de colores y fotos. En una de las opciones se probó con la foto de Keiko y color naranja que luego quedó desechado”, dijo.

Cabe resaltar que una de las propuestas de la candidata de Fuerza Popular es entregar directamente el 40% de este pago a la ciudadanía, en lugar de que sea dirigido a los Gobiernos regionales.

Asimismo, aseveró que esta iniciativa se la propuso al integrante de Fuerza Popular, Hernando Guerra, hace aproximadamente un mes y medio.

“Nunca me reuní con Nano Guerra, todo fue por llamadas y mensajes de WhatsApp . (Por ahí le transmitió la idea de repartir el canon) Como también se la transmití a la gente de Pedro Castillo”, comenta.

Aclaró que “esta propuesta no responde a un tinte político” debido a que viene desde el 2011, cuando se la presentó a Alan García y posteriormente a Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Viene desde el 2011, cuando se la presenté a García, luego a PPK, y en 2021 se la presenté a Nano Guerra porque por el lado de Perú Libre no tuve apertura”, agregó.

Por último, señaló que no ha mantenido contacto con el fujimorista Octavio Salazar desde que dejó de trabajar en el Ministerio del Interior.

“Cuando yo era viceministro y él, ministro (Salazar), él no era fujimorista, era un exgeneral sin partido político... Desde que dejé el ministerio no he tenido contacto con él. Nunca lo visité cuando fue congresista y nunca he tenido contacto desde que dejó de ser congresista”, aseveró.

Especialistas insisten en que se debe investigar el caso

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia

“Esa es claramente una propaganda, no hay duda. El primer tema es el financiamiento, porque toda propaganda electoral debe ser canalizada por los partidos y hay prohibiciones expresas de que las empresas no pueden financiar una campaña”, asevera.

“Podría ser una iniciativa desligada del partido entonces no habría responsabilidad de Fuerza Popular, pero es un tema que se tiene que investigar... Las autoridades, tanto electorales como el Ministerio Público, pueden iniciar investigaciones para determinar los alcances de lo que ha ocurrido“, agrega.

Luis Egúsquiza, especialista en procesos electorales

“Primero podría ser una dádiva, pero habría que verificar que la candidata o el partido está detrás de la página o hay una tercera persona vinculada a la candidatura, y segundo, si la propuesta de la candidata es una política pública o si se trata de una promesa fehaciente de un monto de dinero a cambio de un voto como parte de una campaña electoral”, asevera.

“Si hay una denuncia, lo tendría que definir el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); por otro lado, hay delitos electorales y hay uno que se llama inducción a votar, lo que es condenable con una pena privativa de libertad no menor de un año y no mayor a cuatro”, añade.

Jorge Jáuregui, especialista en procesos electorales

“Esa información que se está difundiendo es una acción que está destinada a persuadir a los electores para que voten por esa opción porque les está ofreciendo dinero, casi podríamos decir que fuese una dádiva. A mi juicio, hay argumentos coherentes para pensar que podría ser propaganda electoral porque cumple los parámetros que el reglamento establece”, indica.

“Si es propaganda electoral, entonces sí sería ilegal porque ahora está prohibida la contratación de propaganda electoral con recursos privados. Solamente se puede difundir por recursos del Estado”, agrega.

