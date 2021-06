Promesas de Keiko Fujimori equivalen a casi 3% del PBI

Durante el debate presidencial del último domingo en Arequipa, la candidata de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, anunció una serie de bonos, alivios tributarios, entre otros tipos de apoyos para empresas y personas naturales que, según los economistas consultados para este informe, implicarán un considerable gasto público.

Así, parte del ramillete de ofrecimientos que anunció la candidata de Fuerza Popular estaría valorizado en S/ 17.355 millones 580.387, es decir, casi 3 puntos del PBI, solo en el primer año de un eventual gobierno suyo. Esta suma incluye solamente el denominado bono oxígeno de S/ 10.000; la ampliación de Pensión 65, el aumento del bono en el programa Juntos, la entrega del 40% del canon a las familias en las zonas de influencia, así como apoyo educativo, tras las consultas realizadas a economistas.

Sin contar, además, que Fujimori Higuchi habló de exoneración tributaria por dos años para las mypes y emprendedores, y de hasta tres años para las empresas del sector turismo. Un incentivo tributario a aquellas empresas que contraten por primera vez a jóvenes, la rebaja del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al combustible y la eliminación de “multas abusivas” a los transportistas. Es decir, un paquete de medidas que implican menores ingresos fiscales al arca del Estado para financiar su propio plan de gobierno.

Todo ello en un contexto en que la recaudación tributaria, según la Sunat, cayó 17,4% en 2020 –equivalente a S/ 17.634 millones–, y a penas comienza a recuperarse; y la deuda pública se ubicaría este año en casi 36% del PBI, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Frente a ello es que para el economista de Oxfam en Perú, Armando Mendoza, la opción que le quedaría a la candidata del partido naranja es el endeudamiento público.

“¿Qué pasará? No se atreverá a realizar una reforma tributaria, sería pelearse con los empresarios, la opción que le queda es salir a endeudarse, lo que podría afectar nuestra calificación crediticia. Tampoco podemos endeudarnos indefinidamente, mi gran temor es que pase lo de Colombia”, comentó.

No obstante, según Luis Carranza, del equipo técnico de Fuerza Popular, el Perú tiene la capacidad de endeudamiento. “Tenemos la caja para afrontar estas (propuestas). [...] El bono oxígeno lo implementaremos de forma inmediata. Este primer año nuestro déficit fiscal estará cerca del 6% y luego caerá al 2% en el 2026. La deuda, que está en 35,9%, se elevará al 40% del PBI y de ahí comenzará a caer. ¿Asusta? Sí, claro, es alta. Brasil y Argentina están por encima del 100% de deuda, Bolivia acercándose al 70%”, dijo ayer desde Arequipa.

A ello también agregó que el plan de Fuerza Popular incluye dos programas de créditos, Contigo y Volver a empezar, a través de las cuales se ofrecerán préstamos de hasta S/ 10.000, con hasta 7 años de gracia, garantizados por el Tesoro Público. Lo que quiere decir que si un beneficiario no paga, el Estado lo cubre, como sucederá con Reactiva Perú y los S/ 15.000 millones de deuda que no se honrarían.

“Populismo de derecha”

Lo cierto, según el economista Luis Arias Minaya, es que las propuestas que respalda Carranza guiarán al país a una senda de desequilibrio fiscal que tarde o temprano los peruanos lo pagaremos o con altas tasas de interés o la elevación de impuestos.

“Es populismo de derecha cuando uno sube el gasto sin mejorar la recaudación, sin incluir una reforma tributaria que debería comenzar a aplicarse desde el 2022”, señaló.

En esa línea, explicó que si bien los países citados por el exministro de Economía –como Argentina y Brasil– tienen un nivel de deuda más elevada, también tienen ingresos fiscales más elevados. En Perú, la recaudación tributaria apenas llegaba al 14% del PBI pre pandemia,

“¿Cuál es el riesgo? Que financiar gasto permanente con más deuda es patearle la pelota al siguiente gobierno, dejarle unas finanzas públicas insostenibles. Es riesgoso financiar gasto permanente, como la ampliación de los programas sociales, con deuda, ni siquiera al principio, porque la única forma de pagarlo es con subida de los impuestos y lo que preocupa es que no existe ese programa en el plan económico de Fuerza Popular”, subrayó.

Por su parte, Armando Mendoza también sostuvo que, incluso en un supuesto ciclo de superprecios de los minerales, no lograría cubrir todo el plan económico que lanzó la candidata fujimorista, considerando además que muchas mineras que arrastran pérdidas desde el 2020 recién están logrando reducirla. A ello se agrega que otras mineras aplican la devolución de impuestos.

Educación a un gran costo del erario público

Fujimori Higuchi ha insistido en la construcción de tres mil colegios en cinco años. El exministro de Economía Miguel Castilla acotó que según la OSCE la edificación de escuelas equivale, como mínimo, a S/ 500 mil cada una. La idea de la lideresa de Fuerza Popular requiere una inversión de S/ 1.500 millones.

“Antes de construir esas escuelas, según estudios, la cuestión es por dónde se empieza. El Ministerio de Educación hizo un análisis que muestra que de las 55 mil escuelas (del país) básicamente el 20% están en alto riesgo de derrumbe porque estuvieron construidas en zonas no adecuadas. Esas escuelas se pueden derrumbar. Antes de postular solamente a la construcción, es importante refaccionar”, alegó.

Hugo Ñopo, economista e investigador de Grade, considera que no necesitamos esa cantidad de colegios nuevos. “Lo que necesitamos es reflotar los que actualmente están debajo del estándar. Lo que pasa es que reflotar un colegio no te permite poner una placa (de inauguración)”.

Asimismo, agregó, “hay que preguntarnos el factor demográfico”. “De aquí en adelante vamos a ser una sociedad que envejece, el número de estudiantes hasta hace poco venía en aumento, pero va a disminuir porque el número de hijos por hogar viene cayendo. Vamos a necesitar menos colegios”, sostuvo.

La hija del dictador Alberto Fujimori, además, prometió nombrar a 50 mil maestros contratados. El exministro de Educación Daniel Alfaro acotó que la meta en estos últimos años había sido nombrar a 37 mil docentes. “Pero el ingreso ha sido muy bajo, de 15 mil, entre el 2018 y 2019”, detalló. Existe otro detalle, no obstante, el nombramiento implica un concurso público de ingreso a la Carrera Pública Magisterial. Esto implica evaluaciones. No todos los aprueban.

Ñopo considera que ahí yace el dilema. “Hay que preguntarse si serán nombrados de manera meritocrática o no”, reflexionó. Un profesor nombrado automáticamente está en la primera escala de la Carrera Pública Magisterial. Su sueldo es de S/ 2.400 más dos aguinaldos por año de S/ 300 respectivamente. Nombrar al número de maestros que busca dar luz verde Keiko Fujimori implicaría una inversión pública de S/ 1.470 millones anuales.

Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular se comprometió a que, para fomentar la educación virtual, de llegar a Palacio, entregará seis millones de tablets con internet subsidiado por el Estado a los escolares.

En agosto del año pasado, el Minedu destinó S/ 525.482.361 para la adquisición de un millón de estos artefactos. Fujimori busca sextuplicarlos. Esto equivale a S/ 3.152 millones del erario público. Y no es una propuesta nueva, actualmente el gobierno ya entregó más del 90% de las tablets adquiridas. Pero Fujimori insiste.

Reacciones

Miguel Castilla - Exministro de Economía

“Cualquier cambio en una pensión no contributiva debe ser parte de una reforma integral del sistema de pensiones. No he escuchado un planteamiento sobre cómo pretende ampliar la cobertura”.

Hugo Ñopo - Investigador Grade

“Lo importante es que ya hemos pasado veinte años con finanzas sanas. No deberíamos quebrar. ¿Las cuentas cuadran (con las propuestas de FP)? No. Nos vamos a endeudar al largo plazo”.

Armando Mendoza - Economista

“Si se aplicara el plan económico de Fuerza Popular, se pagaría la deuda con subida del IGV y del Impuesto Selectivo al Consumo que generaría un impacto recesivo por la subida de los bienes y servicios”.

Luis Arias Minaya - Economista

“Es puro populismo de derecha cuando se sube el gasto sin mejorar la recaudación... Financiar gasto permanente con deuda es dejarle las finanzas insostenibles al siguiente gobierno”.

Los datos

Aumento salarial. Keiko Fujimori también prometió subir el salario mínimo. “Mientras no se reactive el país, eso no va a ayudar”, sostuvo el exministro de Economía Miguel Castilla. El extitular del MEF alertó que dicho anuncio, en esta coyuntura, solo incrementaría la informalidad.

Respecto a entregar el 40% del canon a la población, los economistas explicaron que deberá pasar por una evaluación del Congreso, con participación de gobiernos locales y regionales.

