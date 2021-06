Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, solicitó a José Verona que den de baja la página web de canon minero que ha causado controversia en las últimas horas porque podría representar el delito de pago de dádivas a cambio de votos.

“Fuerza Popular ha sacado un comunicado rechazando esta página web porque, además, han utilizado mi foto. No tengo relación, no conocemos a ese señor, no ha formado parte del equipo técnico. Esperamos que él elimine esta página web para no generar ningún tipo de tergiversación , malinterpretación porque perjudica y le hace daño a la población y a nosotros”, declaró a la prensa este martes.

Verona admitió a La República ser el creador de la mencionada web en la que se brinda información sobre una eventual repartición del canon minero a la población. En la plataforma se mostraba una imagen de la lideresa fujimorista.

Afirmó que el dominio no tiene relación con el Grupo Verona —del que es dueño—, sino que lo hizo a título personal, y la pagó con la tarjeta de su hermano Gino Verona.

Sin embargo, en la dirección de la página figura el correo de su compañía (soporte@grupoverona.com). Al ser consultado por ello, Verona indicó que una persona que lo ayudó a crear el sitio se equivocó y colocó el correo institucional.

Keiko Fujimori sobre propuesta del canon: “Data de hace varios años”

En cuanto a su propuesta de otorgar el 40% del canon minero a la población, la lideresa de Fuerza Popular refirió que es una iniciativa que se la planteó Pedro Cateriano.

“ Esta propuesta data de hace varios años, pero a mí quien me la transmitió es el señor Pedro Cateriano . La he conversado también con el señor Rafael Belaunde. Es así como yo pude profundizar un poquito más en la propuesta”, comentó.

En esa misma línea, remarcó que es un proyecto ya existente que ella ha tomado para su campaña presidencial y que, de ser elegida como presidenta de la República, lo implementará.

“Esta es una idea que se viene debatiendo hace muchos años. Finalmente hay la decisión política de nuestra parte de anunciarlo y, por supuesto que de ser gobierno, de ejecutarlo”, apuntó.

No obstante, en el plan de gobierno de la candidata no figura esta propuesta que dio a conocer a mediados de mayo durante un mitin en Iquitos.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.