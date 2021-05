Mario Vargas Llosa: Fujimori se ha comprometido a dejar el Gobierno en 5 años

Keiko Fujimori hizo este lunes un “juramento por la democracia” ante el Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, quien estuvo en la reunión de forma virtual. La firma del pacto se realizó en las instalaciones de La Mansión del Fundador, en Arequipa, donde estuvo presente el hijo del escritor, Álvaro Vargas Llosa.

En un video que se reprodujo en la actividad, Mario Vargas Llosa se dirigió a los peruanos con un mensaje donde expuso las razones por las que apoya a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Estas son las elecciones más importantes de la historia del Perú. A diferencia de otras, en estas no vamos a elegir solo a una persona, sino optar por un sistema. Hay una resistencia a votar por Keiko y yo lo comprendo, porque he sido uno de los que más he censurado al señor Alberto Fujimori. Si elegimos a Castillo es probable que no haya más elecciones libres”, inició su mensaje el escritor arequipeño.

En el video, Vargas Llosa recordó los más de 30 años de enfrentamientos que su familia tiene con los Fujimori. “Tenemos más de 30 años de enfrentamiento, qué malo sería que hoy pusiéramos estas peleas sobre el futuro del país. Creo que Fujimori ha hecho suficientes explicaciones sobre los errores del pasado y se ha comprometido a dejar el poder automáticamente a los cinco años”, agregó el Nobel.

Juramento

Fujimori agradeció las palabras de Vargas Llosa y del líder opositor del “sistema chavista” Leopoldo López, quien también llegó a Arequipa y dio unas palabras en el evento.

“Los he convocado para hacer un juramento por Dios, por la patria y en especial por todos los peruanos que exigen un cambio para sobrevivir”, señaló.

Después, juramentó poniendo una mano sobre la Biblia y la otra en señal de juramento. “Yo juro preservar la democracia para que en los 5 años de mi Gobierno todos tenga el derecho de manifestarse con total libertad, juro respetar la libertad de expresión para que la prensa pueda opinar y fiscalizar (…)”, sentenció.

Finalmente, la lideresa del partido naranja ofreció disculpas a los peruanos por los errores de su partido político en el pasado y pidió una oportunidad para llegar a ser presidenta.