Keiko Fujimori: Pido perdón a quienes se han sentido afectados por nosotros

Durante el juramento que hizo por la democracia en Arequipa, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, utilizó unas líneas de su discurso para pedir perdón por su comportamiento y el de su agrupación política en los últimos años.

“ Reconozco que en el pasado reciente mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias . Pero los errores cometidos y la injusta prisión que he vivido me han dejado una profunda lección”, dijo la aspirante al sillón presidencial.

“Es por eso que, sin ninguna excusa, hoy pido perdón a todos y a cada uno de los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento . Lo hago con humildad, sin ninguna reserva, porque sé muy bien que existen muchas dudas sobre mi candidatura”, agregó.

Asimismo, la lideresa del fujimorismo les solicitó a los peruanos una oportunidad para poder reivindicarse con el lenguaje de los hechos porque, anotó, “esa es la única manera de reparar los errores cometidos”.

“Los peruanos necesitamos reencontramos. (...) Es por eso que quiero trabajar desde el primer día de mi Gobierno por el reencuentro y reconciliación de todos los peruanos. No los voy a defraudar”, indicó.

Keiko ya había pedido disculpas a fines de abril por el desempeño que tuvo su bancada en el Congreso disuelto, lo hizo en diálogo con RPP.

No obstante, recién pidió disculpas directas al exministro de Educación Jaime Saavedra y al exprimer ministro Fernando Zavala el 23 de mayo, cuando las encuestas mostraban que se había estancado y no podía superar a su rival Pedro Castillo (Perú Libre). Hoy lo hace públicamente, a una semana del balotaje.

Keiko dice que las esterilizaciones forzadas no fueron una política de Estado

La postulante presidencial Keiko Fujimori plantea una reconciliación de peruanos. Sin embargo, el 14 de mayo aseguró que a las esterilizaciones forzadas no se les debería llamar así porque, de acuerdo a su versión, se trató de un plan de planificación familiar, aunque luego trató de explicar sus palabras.

Días después, en el debate presidencial, organizado por el JNE, su contendor Pedro Castillo le instó a que pida perdón a las mujeres esterilizadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, Keiko indicó que eso se está investigando y que no se trató de una política de Estado.

“Como mujer y como madre, voy siempre a rechazar cualquier posibilidad de esterilización forzada. Esto se está investigando y será el Poder Judicial quien finalmente determine si hubiese alguna responsabilidad individual. Pero señor Castillo, no mienta porque esto no fue una política de Estado. Deje de lanzar piedras y hablar piedras”, comentó la candidata.

Keiko Fujimori ha sido acusada por los delitos de lavados de activos, obstrucción a la justica, organización criminal y falsa declaración en proceso administrativo. La Fiscalía ha solicitado 30 años de cárcel y 10 meses de prisión para la actual aspirante al sillón presidencial.

Vargas Llosa le cree a Keiko Fujimori

En el evento, antes de que Keiko Fujimori firmará el juramento por la democracia, se hizo presente el escritor Mario Vargas Llosa. El premio nobel de Literatura aseguró que le cree a la candidata de Fuerza Popular, para luego añadir que ella representa “la libertad y el progreso”, mientras que Castillo, “la dictadura y el atraso”.

“ Creo que la señora Fujimori ha dado suficientes explicaciones de los errores que ha cometido en el pasado . Ella se ha comprometido de una manera absolutamente categórica a respetar las disposiciones constitucionales que existen en el Perú para abandonar el poder automáticamente a los cinco años”, expresó Vargas Llosa a través de un mensaje grabado.

“Yo le creo a Keiko Fujimori. Creo que nosotros tenemos que estar vigilantes, por supuesto, y no permitir que nuestra democracia se vea en el futuro amenazada”, adicionó.

