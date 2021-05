La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reconoció este lunes 31 que tanto ella como su partido no estuvieron “a la altura de las circunstancias” en el pasado reciente y pidió disculpas por lo errores que cometieron.

Asimismo, calificó de injusto haber estado en prisión, tras firmar el Juramento por el Perú en Arequipa, en el cual se compromete a respetar la democracia y la Constitución.

“Este es mi juramento, les pido su apoyo y compañía para cumplirlo. Reconozco que en el pasado reciente mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias , pero los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido, me han dejado una profunda lección. Es por eso que sin ninguna excusa, hoy pido perdón”, dijo la hija del dictador Alberto Fujimori.

Sus declaraciones refieren a que en las pasadas elecciones Fuerza Popular apoyó normas inconstitucionales; así como obstaculizaron el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra hasta su disolución en 2018.

En esa misma línea, Fujimori Higuchi se refirió a quienes se sintieron afectados o defraudados por su accionar y les pidió una oportunidad para reivindicarse.

“A todos y cada uno de los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento, y lo hago con humildad, sin ninguna reserva porque sé muy bien que existe aún muchas dudas sobre mi candidatura. Les pido, a ustedes y a todos los peruanos, una oportunidad para poder reivindicarme con el lenguaje de los hechos porque esa es la única manera de reparar los errores cometidos”, manifestó.

Finalmente, agradeció al premio nobel de Literatura Mario Vargas Llosa por su apoyo e indicó que los peruanos necesitan reencontrarse.

“Los peruanos necesitamos reencontrarnos y gracias a Dios he podido hacerlo con el doctor Mario Vargas Llosa, después de 30 años de distancia y de muchas diferencias”, culminó.

La mayoría fujimorista que desató la crisis política

En las elecciones generales del 2016, Keiko Fujimori tentaba por segunda vez ocupar el más alto cargo del Ejecutivo. Nuevamente, no lo logró, ya que fue derrotada por Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, la candidata naranja había logrado 73 escaños en el hemiciclo, que no dudó en usar para petardear la estabilidad del Gobierno sin importarle las consecuencias para el país.

Es así que a través del chat de WhatsApp ‘La Botica’, publicado por IDL Reporteros, la bancada coordinaba todos sus movimientos siempre bajo la aprobación de Keiko Fujimori . A través de ella, se pudo develar la intención de blindaje a favor del defenestrado fiscal Pedro Chávarry, luego de que se le acuse de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, tras la difusión de audios interceptados por equipo de la Fiscalía con lo que se reveló cómo operaban algunos altos funcionarios del sistema de justicia para conseguir favores y colocar magistrados a dedo.

El entonces fiscal de la Nación separó a los integrantes del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes venían investigando a la lideresa de Fuerza Popular por los aportes ilícitos de la constructora Odebrecht.

La mayoría fujimorista también obligó al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a renunciar al cargo luego de que Odebrecht diera a conocer de presuntas negociaciones con la empresa Westfield Capital, propiedad del exmandatario.

De esta manera, la oposición intentó vacar al presidente por “incapacidad moral permanente” en dos oportunidades, hasta que finalmente Kuczynski dimitió, y en su reemplazo asumió Martín Vizcarra.

