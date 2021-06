Indira Huilca sobre web de canon minero: “JNE y Fiscalía tendrían que actuar”

Tras la publicación de una página web donde ofrecen bonos del canon minero a cambio de votos a favor de Keiko Fujimori, la excongresista Indira Huilca manifestó que estos hechos deberían ser investigados por los organismos competentes.

“ El JNE y la Fiscalía (tendrían que actuar) . Ya no es solo un tema administrativo, en nuestro país hemos logrado que se penalice el financiamiento ilegal. Así que no es un tema menor, es un tema de posible incumplimiento de la norma penal. Entonces, Fiscalía de la Nación, (tiene que intervenir) para que puedan tomar acciones”, declaró al programa digital No estamos prepara2.

Cuando le comentaron que dicha página luego fue modificada y se retiró la imagen de la lideresa fujimorista y el color naranja característico del partido Fuerza Popular, dijo que ello respondería a que si no actuaban podría tener lugar “otro proceso para la siguiente campaña”.

Además, señaló que en este proceso el fujimorismo ha “sacado la vuelta” a la ley electoral porque “son una organización criminal”. Ello, con relación a las investigaciones que se le siguen a Fuerza Popular y Keiko Fujimori por lavado de activos en campañas presidenciales anteriores.

“No sabemos cuánto más cinismo puede aguantar esta campaña y, sobre todo, cuánta complicidad haya para que no se hable de estos temas que son tan serios. Es una sacada de vuelta a la norma brutal ”, agregó.

En la web tucanon.com figura la dirección de correo de la empresa del Grupo Verona (“soporte@grupoverona.com”), una compañía dedicada al asesoramiento en gestión de otras empresas.

La República intentó comunicarse con el Grupo Verona, Fuerza Popular y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero no conseguimos respuesta. En caso el partido fuera el responsable de la creación del sitio, podría estar incurriendo en un delito como lo es el pago de dádivas a cambio de votos.

Indira Huilca considera que Pedro Castillo ganó el debate presidencial

En cuanto al debate presidencial del último domingo, Huilca consideró al docente cajamarquino como ganador del evento, aunque indicó que algunos aspectos pudieron haber sido mejor precisados por el candidato de Perú Libre.

“Tengo algunas críticas a varios bloques del debate. Creo que hubo algunos aspectos de vacío o de imprecisiones, pero rescato la idea de que no dejó de dirigirse a quien debía dirigirse . Trató de mantenerse en eso, hablando a la gente, al pueblo, presentándose a sí mismo como lo que es: un líder social”, sostuvo.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.