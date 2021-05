Un debate en el que ni Keiko Fujimori ni Pedro Castillo se sacaron ventaja

De acuerdo con las últimas encuestas, ambos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, llegaron con empate estadístico. El debate, en ese sentido, se presentaba como decisivo, al menos en los cálculos previos de los analistas. Sin embargo, visto lo de ayer, no es que haya habido un claro ganador. Si hay que ser lo más objetivo posible, ambos demostraron un desempeño más bien modesto.

El debate se dividió en seis bloques: el Perú del bicentenario; salud y manejo de la pandemia; economía y promoción del empleo; educación, ciencia e innovación; lucha contra la corrupción e integridad pública; derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables.

Los moderadores fueron los periodistas Doris Cornejo Paredes y César Espinoza Llerena, que tuvieron un buen trabajo.

El representante de Perú Libre abrió la jornada. Su mensaje inicial, sobre su visión de país, empezó con un agradecimiento a Dios. Recordó su trabajo como maestro y rondero.

“Yo sé barrer una escuela donde no hay personal de servicio. Nosotros los del Ande sabemos que el mejor abono de la tierra es el sudor”, expresó.

Quiso zanjar con un tema desde el inicio: el presunto peligro estatista que según el fujimorismo representa: “Mentira es que te vamos a quitar tu bodega, tu propiedad. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro”.

A su turno, la postulante de Fuerza Popular respondió: “Hoy es el día más importante de este proceso electoral, después de muchas excusas”.

Acusó a Castillo —algo en lo que insistiría a lo largo del lance— de provocar ataques en contra de los simpatizantes de su candidatura. “Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una piedra que tiraron contra una de nuestras simpatizantes y a la que le rompieron la cabeza”, señaló, mientras enseñaba a la cámara el objeto en su mano.

La estrategia de acusar a Castillo de violento sería una constante, al punto de llamarlo en un momento “Pedro Tirapiedras”.

Otro flanco que Fujimori atacó fue el de la relación de su rival con el sentenciado Vladimir Cerrón. “Señor Cerrón”, le dijo más de una vez.

Castillo, por su parte, hizo referencia al pasado corrupto del fujimorismo y a las investigaciones que su contrincante enfrenta en el Poder Judicial.

Fueron los momentos más intensos de un intercambio que, por momentos, estuvo aburrido y posiblemente un poco más largo de lo deseable.

Promesas sectoriales

Fujimori necesitaba sacar ventaja en el debate. No ha podido hasta ahora superar a su rival en los sondeos. Y no deja de ser sintomático que fue ella quien más gasto público ofreció, entre diversos bonos y programas. No dijo de dónde saldría el dinero.

Castillo, con una campaña errática y llena de contradicciones, perdió su ventaja inicial, aunque sus opciones de victoria se mantienen intactas. Se sabrá en los siguientes días si es que el enfrentamiento entre los dos tiene algún efecto importante en las intenciones de voto.

El primer tema fue salud. La candidata de FP dijo que se evaluará el aumento de sueldos para el personal. Indicó que la estrategia tiene varios pilares, entre ellos descartar las pruebas rápidas. Anunció también la construcción de tres centros oncológicos.

Castillo señaló que la pandemia demostró a un Estado que no ha podido satisfacer las necesidades de la gente. Reafirmó que la salud debe ser un derecho, no un negocio. “¿Cuánto costó una pastilla en la pandemia?”, se preguntó. Aseguró —como su contrincante— que se vacunará a todos. También prometió la instalación de 1.000 camas UCI. “La salud no será un cachuelo”, añadió.

En economía, Fujimori planteó dos años de tributación cero para “crecer con libertad”, fuera de un bono de 10 mil soles a un millón de microemprendedores con cinco años de gracia.

Se dirigió a los emprendedores del sector gastronómico, uno de los más golpeados por la pandemia, y dijo que se cambiarían los protocolos y las normas para promover las ventas . Asimismo, propuso ampliar la base tributaria.

Castillo, a su turno, señaló que respetará los ahorros y que no permitirá que la inflación golpee a los peruanos.

Luego, en educación, Fujimori dijo que incluirá a los docentes en el programa de vacunación y que habrá 50 mil nombramientos.

Castillo, por su parte, dijo que se buscaría una formación integral, con una reforma que vaya desde abajo hacia arriba.

Al menos los dos coincidieron en algo: en los temas de asuntos de género mostraron su perfil conservador.

Respecto a la lucha contra la corrupción, Fujimori señaló que aumentará el presupuesto de la Contraloría y se le dará capacidad sancionadora. Asimismo, prometió la conformación de una comisión para ofrecer propuestas y realizar tareas de fiscalización.

Castillo, entre otras cosas, dijo que se fortalecerían las fiscalías anticorrupción. Posiblemente pudo aprovechar mejor este segmento para ser más incisivo con su adversaria. No ocurrió así.

El último segmento —derechos humanos— lo comenzó Fujimori. Y atacó a su rival diciendo que quiere cerrar al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo, algo que Castillo ya ha aclarado, por cierto.

En una semana, el domingo, los peruanos tendrán que elegir al nuevo presidente por el siguiente quinquenio. Los días que vienen son los últimos de una campaña caracterizada por su alta polarización.

Dimes y diretes

Frases de Pedro Castillo

“Nosotros, los del campo, sabemos que el mejor abono de la tierra es el sudor del trabajo. Vengo con las manos limpias. No vamos a quitar nada a nadie”.

“El abandono en salud tiene culpable directo. El fujimorismo con mayoría parlamentaria nunca agendó a la salud como derecho constitucional”.

“Respetaremos la propiedad privada. No más abusos de las AFP y la ONP. Los trabajadores son dueños de sus ahorros. No se los quitaremos a nadie”.

“Recuperaremos la riqueza con la renegociación de los contratos con las grandes empresas y con las mineras. No vamos a prohibir las importaciones”.

“Estamos dos líderes: uno del magisterio, elegido por maestros, y otra, jefa de una red criminal, elegida por Odebrecht, Confiep, Jorge Barata, su prensa”.

Frases de Keiko Fujimori

“Usted está acostumbrado a tirar piedras. Yo hoy vengo a dar propuestas. Hoy vengo a proponer un cambio con esperanza y un cambio hacia adelante”.

“Nosotros nos comprometemos a hacer el proceso de vacunación este año y para lograr este objetivo hemos convocado al señor Carlos Neuhaus”.

“Vamos a cambiar los protocolos y reducir el horario de toque de queda, de tal manera que puedan atender no solamente en la hora del almuerzo”.

“Yo sé que no les va a devolver a su ser querido, pero anunciamos la propuesta Bono Oxígeno: 10.000 soles a cada familia que ha perdido un ser querido”.

“Señor Castillo, no mienta. Esto (lo de las esterilizaciones forzadas) no fue una política de Estado. Deje de lanzar piedras y de hablar piedras”.

El Perú del Bicentenario

Pedro Castillo, Perú Libre

El candidato presidencial apeló a sus orígenes. Recordó su labor como maestro en la región Cajamarca. “Vengo desde Puña, soy maestro de la escuela olvidada, he compartido con mis alumnos 24 años de servicio, con mis ronderos, vengo desde este espacio del magisterio nacional”, manifestó.

Pedro Castillo también recapituló su paso como dirigente magisterial y sostuvo que viene con las manos limpias, alegando que no tiene ningún vínculo de corrupción. “Sé lo que es rascar la olla, sé lo que es barrer la escuela, sé cómo tenemos que cautelar lo que se suda. El mejor abono de la tierra es el sudor del hombre”, expresó.

Además, rechazó las especulaciones respecto a que un gobierno de Perú Libre expropiará bienes. “Es mentira lo que dicen que vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar tu casa... Los que trabajamos sabemos cómo se cautela la propiedad”, enfatizó.

Keiko Fujimori, Fuerza Popular

La candidata presidencial comenzó atacando a su rival de izquierda, señalando que él evitó discutir sus propuestas. “Después de muchas excusas finalmente estamos acá para contrastar las ideas y planes de gobierno”, manifestó. Como se sabe, a lo largo de la campaña Keiko Fujimori hubo trifulcas entre los dirigentes de Perú Libre y Fuerza Popular por la organización de los debates ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por eso, Fujimori Higuchi comenzó con este tema.

Asimismo, denunció que hubo agresiones de parte de simpatizantes de Perú Libre contra los seguidores del fujimorismo a su llegada a la región Arequipa. “Usted con su lenguaje y mensajes de odio y lucha de clases, no solamente ha generado las agresiones contra periodistas, sino también contra ciudadanos que salieron a expresar sus opiniones. Usted está acostumbrado a tirar piedras”, sindicó a Castillo Terrones.

Un triste bicentenario

Enfoque por: Daniel Parodi, historiador y docente

Ningún candidato habló sobre la proyección al Bicentenario, de lo que significa la construcción de una república, entendida como un espacio democrático, de igualdad para los ciudadanos. Cada quien hizo una presentación de tipo personal. Un poco más efectista y dramatizada Keiko Fujimori, que extrae la piedra de los sucesos de ayer, y eso me lleva a otra reflexión: me temo que el 28 de julio vamos a iniciar un Bicentenario triste, con una perspectiva mucho más de conflicto.

Salud y manejo de la pandemia

Pedro Castillo, Perú Libre

El candidato afirmó que el problema de la pandemia no solo es sanitario, sino estructural e histórico. En ese sentido, indicó que la salud tiene que ser un derecho y no un negocio, al igual que el acceso al oxígeno y medicinas.

En relación con la vacunación, dijo que antes del 31 de diciembre del 2021 todos los mayores de 18 años habrán sido vacunados.

Señaló que fortalecerán los centros de salud, implementarán 5.000 brigadas de atención y promoverán un enfoque en el que el médico busque a la gente.

Anunció que habilitarán 1.000 camas UCI, cánulas de alto flujo y concentradores de oxígeno para cuidados intermedios.

También refirió que es necesario universalizar el sistema de salud y que se requiere un hospital materno infantil por región, así como atender problemas bucales y de nutrición en los niños.

Dijo que los privados pueden contribuir en salud, pero el Estado debe actuar de manera preventiva, antes de la enfermedad.

Keiko Fujimori, Fuerza Popular

La candidata aseguró que no usará pruebas rápidas, sino moleculares (70.000 diarias) para rastrear casos y brindar apoyo. También dijo que construirán 100 plantas de oxígeno en todo el país y entregarán más de 10.000 concentradores en zonas más alejadas.

Señaló que aplicarán 160.000 dosis diarias de vacunas en farmacias, iglesias y colegios (hoy ya se usan en las jornadas), a fin de inmunizar a todos los peruanos este año. Para ello, dijo, ha convocado a Carlos Neuhaus.

Afirmó que ampliará el primer nivel de atención, habilitará centros de salud mental, construirá tres grandes centros oncológicos (hoy ya existen) y otro especializado en enfermedades raras. Agregó que los privados serán convocados para la gestión de salud. También anunció que entregará 10.000 soles a los deudos de la pandemia y que evaluará el aumento de sueldos de los trabajadores de salud. “Pagaremos la deuda del Estado por 500 millones de soles”, dijo.

Grandes ausencias

Enfoque por: Magaly Blas, doctora en salud pública

Ambos reconocieron la necesidad de masificar la vacunación, mejorar la atención primaria y modernizar las postas. Pero la gran ausencia del debate fue cómo atenderán el cambio estructural necesario en el país. Tampoco mencionaron cómo solucionarán el problema de la fragmentación del sistema de salud (Minsa, EsSalud, FF. AA. y PNP), tan perjudicial en esta pandemia. Si bien en los planes de gobierno de Fuerza Popular y Perú Libre hablan de articular y unificar los sistemas de salud, respectivamente, ninguno lo mencionó.

Economía y promoción del empleo

Pedro Castillo, Perú Libre

Castillo mencionó que para una mejor reactivación económica es esencial avanzar rápido con la vacunación. Enfatizó que los ahorros previsionales no se les quitará a los afiliados, ya que es propiedad privada, sin embargo, señaló que no se permitirá más abuso por parte de las AFP y ONP. Impulsará la economía popular de mercado con igualdad de oportunidades.

El candidato indicó que se crearán 100.000 empleos en lo que queda del año. Además, prometió que se comprará la deuda a las personas que están afectadas económicamente; así como también coordinar con las empresas de telefonía y luz para que los recibos se condonen.

Mencionó que exigirá a la Sunat que cobre las enormes deudas tributarias que deben las grandes empresas al Estado.

Negó que se vayan a prohibir las importaciones, pero sí dejó en claro que se protegerá la producción nacional. Finalmente, dijo, “bienvenida la inversión privada, pero con reglas claras”.

Keiko Fujimori, Fuerza Popular

Indicó que los emprendedores y las mypes han sido las más afectadas por la pandemia, por ello propuso que no se les cobrará por dos años impuestos a los negocios que nazcan. Además, anunció el programa crediticio Volver a Empezar, en donde se otorgará préstamos de hasta S/ 10.000 a 1 millón a mypes, con un periodo de gracia de cinco años; y cero impuesto a empresas turísticas.

La candidata Fujimori insistió en destinar el 40% del canon a las familias de las zonas extractivas y señaló que se encargará de destrabar las obras paralizadas en distintas regiones.

Anunció el programa Minería para el Agro, en la cual se le cobrará más impuestos a las grandes empresas mineras para financiar reservorios y canales de irrigación. También dijo que se inyectarán S/ 1.000 millones a Agrobanco.

Finalmente, mencionó que se aumentará el sueldo mínimo y se reducirá el ISC.

Propuestas populistas

Enfoque por: Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo

Por el lado de Fujimori hubo propuestas populistas, como entregarle dinero a la gente, que no soluciona a largo plazo los problemas estructurales; ayuda en el corto plazo, pero son recursos finitos y pasada esta coyuntura nuevamente caen en una situación precaria. Por Perú Libre, es importante fortalecer a la Sunat para cobrar las deudas tributarias de empresas grandes, como parte de una política tributaria más eficiente que debería ser complementada con medidas que permitan incrementar la formalización.

Educación, ciencia e innovación

Pedro Castillo, Perú Libre

El profesor y dirigente magisterial recordó que en la huelga del 2017 buscó en el Congreso a los representantes de Fuerza Popular para que los ayuden con sus demandas. “Visitamos a su bancada pidiendo el nombramiento de miles de maestros y que se declare la educación como un derecho constitucional, porque tenían mayoría en el Parlamento”, recalcó.

Sobre sus propuestas, enfatizó en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. “Debemos impulsar el desarrollo integral del país. La investigación tiene que ser nuestra prioridad. En 2017, el Ministerio de Educación destinó 0.04% para investigación. El Perú tiene que ser gestor de su propio desarrollo para industrializar el país”, manifestó.

Además, planteó trabajar en conjunto con los gobiernos regionales para resolver las brechas de acceso a internet, pues considera que el programa Aprendo en casa fracasó en esta pandemia.

Keiko Fujimori, Fuerza Popular

La candidata presidencial consideró que la educación virtual en la pandemia fue un fracaso. Por eso, anunció que ellos serán vacunados para que retornen las clases presenciales y se nombrarán a 50 mil docentes contratados.

Asimismo, prometió que reconocerá la resolución del Tribunal Constitucional (TC) para que se cumpla con el pago de la deuda social a los maestros.

Otro compromiso deslizado fue que en su gobierno el servicio de internet en las zonas más pobres del país estará garantizado y subsidiado por el Estado. “De tal manera que todos los peruanos puedan tener acceso y recibir los contenidos que ellos esperan. Será prioridad modernizar las escuelas, pero sabiendo que vamos a regresar a una educación presencial, para eso hemos anunciado la construcción de tres mil colegios”, manifestó.

También sostuvo que fortalecerá la carrera pública magisterial.

Esperaba mucho más

Enfoque por: Daniel Alfaro, exministro de Educación

Hubo más promesas, dijeron qué quieren hacer y no cómo lo van a hacer. En el caso de Keiko Fujimori hubo mayor cantidad de propuestas, pero sin correlato. Con el anuncio de los tres mil colegios no se dijo que se va a priorizar a los de mayor riesgo (de infraestructura), teniendo en cuenta que el número de estos colegios sobrepasan los tres mil. Con Pedro Castillo también hubo ausencia de propuestas. Había necesidad de escuchar su respaldo a la reforma magisterial y universitaria. Y la educación técnica, otra vez, la gran ausente.

Lucha contra la corrupción e integridad pública

Pedro Castillo, Perú Libre

¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo?

Es necesario crear el Consejo Nacional Anticorrupción, integrado por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo, un representante de la Iglesia y otros que amen la democracia y al país, la cual personalmente presidiré.

Trate de superar su obsesión con Cerrón, el candidato soy yo.

Hay que darles muerte civil a los corruptos y que devuelvan todo lo robado para darles un pan a nuestros hijos. Me gustaría que nuestra contrincante diga cuándo va a devolver el millón de soles que se llevó.

Un corrupto no puede hablar de corrupción, es como soltar un chivo para que vaya a cuidar un jardín. Estamos al frente del Perú dos líderes: uno del magisterio y otra que es jefa de una red criminal, elegida por Odebrecht, la Confiep, su prensa, por Jorge Barata, Dionisio Romero y los que la siguen.

Keiko Fujimori, Fuerza Popular

Fortaleceremos la Contraloría. Se le aumentará su presupuesto, pero también se le tiene que dar capacidad sancionadora.

El señor Cerrón, disculpe... el señor Castillo habla de propuestas para inhabilitar a funcionarios. Muchas de estas normas han sido aprobadas por la bancada FP del Congreso anterior.

Este es un flagelo que data desde muchos años en nuestra historia. Sin duda también atacó al gobierno de mi padre, a los gobiernos anteriores y a los gobiernos sucesivos. Hay varios expresidentes procesados por eso.

¿Cómo creerle que el señor Cerrón no participa en su grupo político si él ha puesto el vocero? ¿Dónde está el señor Kurt Burneo que usted anunció como miembro de su equipo y el señor Cerrón se lo impidió? Ya sabemos quién manda.

¿Red criminal? La de ustedes, presidida por el señor Cerrón, quien tiene condena y sentencia firme por corrupción.

Pullas y poco en concreto

Enfoque por: Samuel Rotta, Proética

Ha habido pocas propuestas concretas y menciones a cosas que ya existen, como la capacidad sancionadora que ya fue aprobada o la protección al denunciante, que ya está regulada, y a la creación de una comisión independiente, cuando ya existe la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

Hubo pullazos entre los candidatos, pero no han respondido a las preguntas ciudadanas ni a las de los moderadores que pidieron detalles sobre el mecanismo de integridad pública.

Derechos humanos, políticas sociales, poblaciones vulnerables

Pedro Castillo, Perú Libre

El candidato insistió en su propuesta de promover una nueva Constitución, con el fin de garantizar la plena vigencia de derechos fundamentales como la salud y la educación. Dijo además que esta nueva Carta Magna permitiría luchar contra las desigualdades. En esa línea, habló de una cruzada nacional para promover la igualdad de oportunidades. Subrayó también que en su gobierno no habrá un régimen dictatorial.

Sobre las políticas sociales, el candidato sostuvo que respetará los programas sociales y también ofreció ampliar el rango de edad de los beneficiarios del programa Pensión 65 a los adultos mayores de 60 años.

Por otro lado, anunció la ampliación del programa Beca 18 y articulará los programas de alimentación con las instituciones educativas. El candidato del partido Perú Libre no respondió a la pregunta ciudadana sobre la inclusión del enfoque de género en el currículo educativo.

Keiko Fujimori, Fuerza Popular

La candidata omitió referirse a temas vinculados con los derechos humanos. Condenó el reciente atentado en San Miguel del Ene. La mayor parte de su discurso estuvo orientado a las políticas sociales.

Habló de desarrollar un programa denominado Agua para ti. También habló de otorgar dos millones de títulos de propiedad, además de potenciar los programas sociales. Anunció que triplicará el presupuesto del Pronaa y mayor apoyo para los comedores populares.

Dijo además que duplicará de 250 a 500 soles el monto asignado bimensualmente a través del programa Pensión 65. Agregó que cada año incrementaría en 500 mil el número de beneficiarios.

Sobre políticas contra la violencia hacia la mujer, habló de promover casas refugio. La candidata de Fuerza Popular no respondió a la pregunta ciudadana sobre la inclusión del enfoque de género en el currículo educativo.

Ausencia de propuestas

Enfoque por: Ana María Vidal, especialista en DD. HH.

En el Perú tuvimos una historia reciente de violaciones a los derechos humanos, tuvimos incluso un grupo paramilitar. Nuestro país, y sobre todo el fujimorismo, tiene una deuda frente a las graves violaciones a los derechos humanos, por Cantuta y Barrios Altos, y el caso de las esterilizaciones forzadas, pero no se dijo nada.

Desde ambos candidatos hubo también vacíos en temas importantes como los defensores ambientales y el Acuerdo de Escazú, los derechos de los pueblos indígenas o la población LGTBI.

En Twitter

Julio Arbizu, @julioarbizu

Fujimori anuncia a Carlos Neuhaus para llevar las vacunas a la población. ¿Se olvidó que Neuhaus se opuso a la adquisición de las vacunas rusas y chinas?

Ana Jara Velásquez, @anajarav

Ambos candidatos hablan queditos. ¿Creen que están en el bloque del extinto Hermano Pablo? Falta nomás que les pongan fondo musical de Richard Clayderman.

Angela Uyen, @AnGeLaUyEn

Ofrecer dinero, bonos, “facilidades” sobre un fisco en crisis, genera preocupación sobre todo con políticas de imposible implementación como el Bono Oxígeno.

Eduardo Adrianzén, @AdrianzenEduard

Qué buenas preguntas de los periodistas del debate. Una vez más se reafirma que los profesionales de regiones deberían romper las argollas capitalinas.

