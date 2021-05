Bazán: “Nosotros no vamos a trabajar con nadie vinculado al terrorismo”

La congresista electa de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, señaló que ella y los virtuales parlamentarios de su partido no trabajarán con nadie vinculado al terrorismo en un eventual gobierno del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

Durante una entrevista en ATV, se consultó a Bazán sobre una posible preocupación de Inteligencia del Estado por la posible desactivación de la labor que realizan contra el terrorismo y también contra la corrupción, siempre que Castillo llegue al sillón presidencial.

“ Nosotros no vamos a trabajar con nadie vinculado al terrorismo, no vamos a trabajar con nadie que tenga atisbos siquiera de acercamiento a esos sectores y mucho menos vamos a trabajar también con gente involucrada en casos de corrupción . Ahora, es cierto que el tema de la corrupción ha sido transversal y sería bueno que ahí la Fiscalía redoble sus esfuerzos”, señaló.

Asimismo, la periodista señaló que se tiene que estar vigilantes con las personas de las que se tengan dudas de posibles malos manejos del cargo, por lo que enfatizó que la Fiscalía debe investigar para que no haya más inmunidad parlamentaria ni blindajes.

“Que haya una señora que quiera librarse de la cárcel y por eso postule, que es acusada por lavado de activos, por organización criminal, que postula a la presidencia”, añadió, refiriéndose a la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Sumado a ello, se cuestionó que 11 gobernadores regionales de izquierda están pagando condenas por estar ligados a la corrupción y Bazán sostuvo que es un tema que va más allá de ideologías políticas.

“La gente ha hecho ejercicios del voto democrático y estos gobernadores han fallado a la población, ahora yo siento que hay una campaña. Más allá de izquierda o derecha, los Gobiernos no han funcionado y no solo por las personas que han estado ahí, no han funcionado por la corrupción enquistada en todas las esferas del Estado, no han funcionado por el tipo de centralización que hemos promovido y no ha funcionado”, sentenció.

