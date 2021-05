Verónika Mendoza, excandidata de Juntos por el Perú, cuestionó que la aspirante a la presidencia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, negara la esterilización de miles de mujeres campesinas durante el régimen de su padre, el exdictador Alberto Fujimori, actualmente condenado por crímenes de lesa humanidad.

Esto se dio durante el cuarto bloque —sobre educación, ciencia e innovación— del debate entre Keiko Fujimori y su contrincante de Perú, Libre Pedro Castillo.

“Una mujer que permitió que torturaran a su madre, que permitió y ahora niega la esterilización de miles de mujeres campesinas, que bloqueó con su bancada el avance en derechos de las mujeres no puede hablar en nombre de las mujeres ”, escribió Mendoza en su cuenta oficial de Twitter.

Verónika Mendoza cuestionó a Keiko Fujimori. Foto: captura/ Twitter Verónika Mendoza.

Por su parte, Pedro Castillo exhortó a Keiko Fujimori a que pida perdón a las mujeres esterilizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Estas declaraciones se dieron luego de que la hija del exdictador le pidiera “más respeto por las mujeres” cuando opine, debido a que, según la candidata, no las mencionaba.

“Hace un segundo me decían que soy machista, yo tengo a mi madre a quien la quiero mucho, a mi hija, a mis hermanas. Me gustaría que mi contrincante, por primera vez en la historia, pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas . Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre”, dijo Castillo.

En efecto, las víctimas de esterilizaciones forzadas aún no reciben justicia por parte de las autoridades. Anteriormente, Keiko Fujimori sostuvo que estos crímenes fueron parte de un “plan de planificación familiar”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Fujimori Higuchi justifica esta barbarie que afectó a 300.000 mujeres, aproximadamente. En 2011, defendió al exministro de Salud Alejandro Aguinaga, uno de los principales acusados y quien ahora es miembro de su equipo.

