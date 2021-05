Salas Arenas: Deploro cualquier forma de violencia, las ideas se debaten

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, se pronunció sobre los actos de violencia que ha habido por parte de simpatizantes de Fuerza Popular y Perú Libre y, en ese sentido, exclamó que deplora cualquier forma de violencia a puertas del debate presidencial de este domingo 30 de mayo.

Salas enfatizó, además, que la ideas y propuestas tienen que mostrarse y mencionarse a la población y no utilizar la fuerza para hacerlo.

“ Deploro cualquier forma de violencia, creo que la ideas se exponen y se debaten y que no es la fuerza, la amenaza, la estigmatización o la exacerbación de las pasiones, la que conducirá a un resultado positivo, mas bien puede generar una escalada de violencia que no se quiere”, señaló en diálogo con RPP.

Asimismo, hizo un llamado para que se cumplan todo lo dispuesto por el Gobierno, para prevenir contagios y evitar discordia en este contexto de pandemia y crisis sanitaria.

“Hay que llamar a todos a la reflexión, a deponer las pasiones, a pensar en el país, a cumplir las disposiciones gubernamentales en relación a la inmovilidad social, se trata de ser empáticos con todos, se trata de evitar los contagios y evitar los enfrentamientos”, manifestó.

Sobre salida de miembros del Tribunal de Honor

Durante la misma conversación, se refirió a la salida de Delia Revoredo, Gastón Soto Vallenas y Carmen Mc Evoy del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral y aseguró que no sabe los motivos por los que se han renunciado a su cargo.

“ Yo también quisiera saber cuáles son las razones de la renuncia. Ayer también me he enterado por la comunicación que se ha difundido, también llegó a los canales del JNE . Llegó una carta del Tribunal de Honor que hay un tema logístico que no ha sido atendido, yo me entero recién”, explicó.

“No hay ninguna queja ni reclamación que haya llegado por ninguna vía, lo que sí he sostenido una conversación telefónica para pedir que se repiense el asunto y se me ha dicho que hubo demoras en la publicación de un pronunciamiento en relación a los hechos ocurridos en el Vraem”, añadió.

