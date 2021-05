Pedro Castillo: “Los ahorros de los trabajadores y sus pensiones son intocables”

Frente a la campaña de desinformación en su contra, en torno al fondo de los trabajadores en las AFP, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, manifestó que es falso que vaya a acabar con los ahorros y pensiones de los trabajadores y más bien los va a cautelar.

Aseguró que su padre le enseñó que las cosas ajenas se tienen que cuidar y el “fruto de nuestro trabajo es sagrado, intocable”, al igual que “los ahorros de los trabajadores y sus pensiones”, por los que han luchado en las calles con “los maestros, hombres y mujeres de los sindicatos” y, en ese contexto, “es totalmente falso que el gobierno de Pedro Castillo va a acabar con sus ahorros, por el contrario, vamos a cautelar los ahorros de los trabajadores”.

Eso en referencia a las informaciones que le atribuyen falsamente haber dicho que va a eliminar las AFP y confiscar los fondos.

Explicó que “vamos a gestar un nuevo sistema nacional de pensiones, que sean los mismos trabajadores los que definan el destino de sus ahorros. Por eso convocamos al pueblo peruano a no dejarse sorprender, los que sabemos trabajar, sabemos cómo llevar un pan a la boca y cuidar los ahorros” del trabajo y de “nuestra familia”.

En sus discursos no menciona las palabras “eliminar” o “confiscar”. El 30 de marzo, en la segunda fecha del debate presidencial, dijo textualmente: “En nuestro gobierno no más AFP, lo que tenemos que hacer es convocar a los trabajadores a nivel nacional y gestar un nuevo sistema nacional de trabajadores, por qué no un banco nacional de trabajadores administrados por ellos mismos y también con el Estado”.

El 17 de abril en Cajamarca: “No más AFP en el Perú, que explotan a los trabajadores. Hago un llamado a todos los trabajadores del pueblo peruano, que nos sentemos a conversar, para gestar un nuevo sistema nacional de pensiones”.

El último jueves 27, en Carabayllo, sostuvo que “después de que trabajas, tienes que hacer un juicio, formar colas, salir a manifestarte para que te devuelvan la plata de la AFP. Y no te dan tu propio dinero” y por eso reiteró la necesidad de gestar “un nuevo sistema nacional de pensiones”.

Hay medios en clara campaña

El analista político Arturo Maldonado sostuvo que hay medios que están en campaña rebotando noticias o declaraciones antiguas y en las redes no verifican las fechas, o quién hizo la declaración. En referencia a las AFP, han querido acusar a Castillo de confiscador, cuando no ha dicho eso. Observó que entre Castillo y sus voceros hay mensajes contradictorios.

