La aspirante a Palacio de Gobierno por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó a su contrincante de Perú Libre, Pedro Castillo, por no manejar su campaña con miras a la segunda vuelta el próximo domingo 6 de junio.

En efecto, la lideresa del fujimorismo sostuvo que es el fundador de la organización, Vladimir Cerrón, fue quien sacó del equipo técnico al economista y exministro Kurt Burmeo cuando Castillo ya lo había anunciado.

“¿Señor Castillo cómo creer que el señor Vladimir Cerrón no participa si él le ha puesto el vocero? Yo me pregunto ¿Dónde está el señor Kurt Bunero al que usted anunció con bombos y platillo como integrante de su equipo técnico? pero el señor Cerrón se lo impidió. Ya sabemos quién manda. Por favor, las cosas claras”, expresó Fujimori.

Seguidamente, mencionó que a inicios del proceso de Elecciones Generales 2021 se comprometió a no terruquear por lo que, según afirmó, lo cumplió a cabalidad.

“ Me comprometí en todo momento al inicio de la campaña a no terruquear y lo he cumplido a cabalidad . Aquí los únicos que se terruquean son ustedes mismos cuando salen informes periodísticos claramente donde hay más de 240 miembros del Movadef y que son integrantes de Perú Libre participando activamente en su partido”, añadió.

Posteriormente, Kurt Burneo desmintió a Keiko Fujimori por decir durante el debate que Vladimir Cerrón le impidió unirse al equipo técnico de Pedro Castillo.

“La señora (Keiko) Fujimori miente. El señor (Vladimir) Cerrón puede decir lo que quiera pero a mí no me sacó nadie, porque fui yo quien decidió no aceptar la invitación del profesor Castillo”, escribió en su cuenta de Twitter.

