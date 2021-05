La exlegisladora Indira Huilca criticó a la aspirante presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presentar una piedra al final del bloque El Perú del Bicentenario como prueba de violencia generada por simpatizantes de Pedro Castillo de Perú Libre a su caravana el último sábado.

Asimismo, comparó lo que hizo Castillo y Fujimori en el debate y consideró que esta última solo comprueba lo que sería un eventual gobierno suyo.

“Veo dos actitudes diferentes porque Pedro Castillo empieza presentándose al país diciendo lo que él es y lo que ha hecho, cosas que podemos comprobar como su trayectoria social y política. Del otro lado, tenemos una candidata que dice que tiene propuestas, pero pone piedras sobre el atril. Eso habla de lo que es Keiko Fujimori ”, manifestó en el panel del programa Cuarto Poder este domingo.

Posteriormente, la excongresista de Nuevo Perú consideró que “hay que tenerle miedo” a una probable gestión de la salud de Keiko Fujimori, ya que hasta la fecha “no hizo ningún tipo de mea culpa” de lo que dijo el biólogo Ernesto Bustamante, integrante de su equipo técnico, de que “las vacunas tienen agua o que la saliva es un desinfectante”.

Del mismo modo, cuestionó a Fujimori Higuchi “por hacerse la novata en política” cuando anteriormente fue parlamentaria y luego lideró una bancada con 73 representantes en el 2016.

“Que venga además a hacerse la novata en política, ha dicho que en los últimos 30 años los gobiernos no han hecho nada por el sistema de salud. Esa señora no solo ha sido la jefa de una bancada absolutamente mayoritaria en el Congreso anterior, ella también ha sido congresista . Dice que el señor Castillo no sabe cómo funcional Estado, pero parece que ella no sabe que significa ser congresista”, expresó.

