Pedro Castillo y Keiko Fujimori en empate, aunque mayoría piensa que ganaría él

A casi una semana de la elección presidencial, Pedro Castillo y Keiko Fujimori están muy cerca uno de la otra en las preferencias, aunque prepondera la percepción de que ganará el candidato de Perú Libre, según muestra la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio, que consultó a la población el jueves 27 y viernes 28 recientes, detecta el alcance de diversas opiniones en el país con márgenes de error de 2.8 puntos por encima y debajo de cada resultado de nivel nacional.

Aproximadamente un 40.3% de los peruanos votaría por Castillo en estos días y un 38.3% lo haría por Fujimori. Por la cercanía de ambos resultados, el estudio llega hasta detectar un empate técnico: no alcanza plena certeza sobre quién está primero y quién segundo.

Un 13% de los ciudadanos votaría en blanco o nulo, un 6.3% aún no decide o no precisa respuesta y un 2% no iría a sufragar.

El respaldo a Castillo lleva gran ventaja sobre el apoyo a Fujimori en el sur, el centro y oriente del Perú. En el norte hay empate técnico. En Lima, la lideresa naranja mantiene holgada prevalencia sobre su rival.

El candidato del lápiz supera de lejos a su contendora entre los peruanos pobres o más vulnerables (niveles socioeconómicos D y E). La postulante de la ‘K’ lo aventaja considerablemente entre los más acomodados (niveles A y B).

En la clase media (nivel C), Fujimori aparece con más preferencias entre los encuestados.

La posición de un 43% de los ciudadanos es que definitivamente no votaría por Fujimori. A su vez, un 40% opinaba que definitivamente no le daría ese respaldo a Castillo. Es decir, cada uno de los candidatos tiene antivoto de más o menos dos quintas partes del electorado.

Además, un 9% definitivamente no le daría ese apoyo a ninguno de los dos en carrera.

Un 73% de los peruanos considera que tiene su voto definido y no lo cambiará, un 13% que podría cambiar su decisión de sufragio y un 12% aún no decide.

Entre quienes eligen a Castillo, un 83% piensa que no cambiará su voto y un 15% que sí podría hacerlo. Similarmente, entre quienes optan por Fujimori un 83% no cambiaría su decisión y un 16% podría hacerlo.

Entre quienes votarían en blanco o nulo, un 45% estima que no cambiaría su voto y un 53% sí podría variar su decisión.

Un 61% de los ciudadanos vio o escuchó el debate técnico del domingo 23. En este grupo, un 58% cree que el equipo de Fujimori dio mejores propuestas y un 27% que lo hizo el de Castillo. Asimismo, un 49% de quienes siguieron el evento sintió más confianza por los fujimoristas y un 38% por el equipo del lápiz.

Un 57% de ese público del debate estima que ganó el grupo naranja y un 28% que vencieron los técnicos de Perú Libre.

Un 47% de los peruanos cree que Castillo ganará la elección y un 33% que lo hará Fujimori. Es decir, una mayoría relativa prevé un triunfo del maestro rural.

La última semana

Análisis por: Patricia Zárate, jefa de Estudios de opinión del IEP

Toda campaña en segunda vuelta tiende a polarizar y esta no ha sido la excepción. Más que preguntarnos qué ha cambiado en una semana, nos preguntamos qué no ha cambiado en la élite limeña de derecha en los últimos treinta años. Arropados por los principales medios de comunicación nacional, al fantasma del comunismo le añadieron el del terrorismo y últimamente el temor de la inflación, para ir tras el candidato favorito del resto del país. Quienes hemos pasado por el horror de Sendero Luminoso sabemos que, felizmente, SL no está a la vuelta de la esquina. El crimen que ha quitado la vida a tantas personas en el VRAEM y que condenamos no es un regreso al terrorismo que padecimos, aunque resulte para algunos un buen recurso para ser usado políticamente.

Como sucedió en otras elecciones, en las últimas semanas el elector se va definiendo y en esa decisión intervienen varios factores, la autoidentificación ideológica, el lugar donde se vive y el nivel socioeconómico, así como la campaña mediática y la performance de los candidatos y sus equipos. Fujimori, por primera vez, empata con Castillo en la encuesta del IEP, aunque la mayoría aún cree que Castillo ganará la elección. Lo que pase este domingo y los días siguientes para animar el voto de más del 20% que aún no se decide o dice que votará blanco o nulo será clave.

Si bien queda una semana para las elecciones, demorará un poco más ir sanando como sociedad todas las heridas que se han ido abriendo tras el apoyo a una candidatura. Para la modernización de las élites, me temo, no vislumbramos ningún horizonte de cambio.

