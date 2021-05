El 40% de la población no votaría por Pedro Castillo, según encuesta del IEP

A una semana de la segunda vuelta electoral, el antivoto del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, ha incrementado ligeramente, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizada para el diario La República.

De acuerdo al sondeo, publicado este 30 de mayo, el 40% de las personas aseguró que no votará por el profesor cajamarquino el domingo 6 de junio, día del balotaje.

El antivoto de Castillo ha aumentado 3 puntos porcentuales con respecto al estudio anterior, lanzado el 23 de mayo, en donde el 37% de los encuestados había afirmado que definitivamente no marcaría el lápiz en las urnas.

Sin embargo, este rechazo que tiene está por debajo del que posee Keiko Fujimori (43%). En tanto, el sondeo también reveló que un 9% no elegiría a ninguno de los dos aspirantes al sillón de Pizarro, mientras que un 8% respondió que no sabe o no opina.

Antivoto de Castillo en Lima y el norte

El maestro de escuela tiene un mayor antivoto en Lima Metropolitana, en donde el 52% de los encuestados aseguró que no lo escogería . Además, en el norte un 42% señaló que tampoco votaría por él. En tanto, en el oriente un 38% aseveró que no lo elegiría.

Este estudio, el último que se puede dar a conocer en territorio nacional, fue llevado a cabo entre el jueves 27 y viernes 28 de mayo, y se encuestó a 1.227 personas, distribuidas en 24 departamentos, 137 provincias y 387 distritos, con un nivel de representatividad provincial de 93,7%. El margen de error es de 2,8 puntos, arriba y abajo.

