Kurt Burneo a Keiko: “La señora Fujimori miente, a mí no me sacó nadie”

Kurt Burneo se pronunció a través de Twitter sobre lo afirmado por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, durante el debate presidencial, donde mencionó que el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, le impidió unirse al equipo técnico de Pedro Castillo.

“La Sra. Fujimori miente. El Sr. Cerrón puede decir lo que quiera pero a mí no me sacó nadie, porque fui yo quien decidió no aceptar la invitación del profesor Castillo”, mencionó.