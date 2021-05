El aspirante al sillón presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, exhortó a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a que pida perdón a las mujeres esterilizadas durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

El docente cajamarquino realizó estas declaraciones luego de que la hija del exdictador le pidiera “más respeto por las mujeres” cuando opine, debido a que —según la candidata— no las mencionaba.

“Hace un segundo me decían que soy machista, yo tengo a mi madre a quien la quiero mucho, a mi hija, a mis hermanas. Me gustaría que mi contrincante por primera vez en la historia pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas . Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre”, dijo Castillo.

Por otro lado, Fujimori le respondió que el caso aún está en investigación y será la justicia peruana la que determine si hay culpables.

“Como mujer y como madre voy a siempre rechazar cualquier posibilidad de esterilización forzada. E sto se está investigando y será el Poder Judicial el que finalmente determine si hubiese una responsabilidad individual ”, contestó.

Cabe resaltar que, el último 14 de mayo, la candidata señaló que a las esterilizaciones forzadas no se les debería llamar así porque —según ella— fue “un plan de planificación familiar”.

“Miren, en el caso del proceso que se está llevando sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas, eso fue un plan de planificación familiar, son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años. Pero por supuesto que somos respetuosos de las decisiones que autónomamente tome el sistema de justicia. De acuerdo a eso actuaremos”, afirmó a la prensa.

