Álvaro Vargas Llosa: “Si Keiko mete las manos en el Poder Judicial, las calles se llenarían de manifestantes”

En 2016 su padre dijo que jamás votaría por la hija del dictador. ¿Por qué ese viraje?

Carlos Alberto Montaner, amigo escritor cubano, decía: “En democracia, uno no elige a sus adversarios ni a sus aliados”. Mi padre y yo llevamos décadas combatiendo un modelo de sociedad: el populismo autoritario que concentra el poder político y económico. Cuando se puso en la balanza todos los elementos, incluso las objeciones que se le debe hacer al fujimorismo, claramente el peligro mayor era Castillo y Cerrón. En el caso de Keiko, ella y su familia pasaron por la cárcel. Su poder se erosionó, el 13% de la primera vuelta, comparado con el 40% del 2016, lo demuestra. Veo en ella, frente a esta adversidad, un proceso de maduración. Ella es consciente de que si gana la elección tendrá que responder a la confianza de millones de peruanos que le tenían resistencia. Ojalá que sea una presidenta dispuesta a limpiar el nombre de su familia para la historia del Perú.

¿Por qué debemos pensar que Castillo nos convertirá en Venezuela? Firmó respetar la democracia, algo similar a Humala en 2011.

Humala evolucionó del etnocacerismo a la defensa de la democracia, ofreció cambios en el modelo sin arriesgar la propiedad privada. Castillo, en primera vuelta, se presenta con un plan de gobierno chavista. Propone sustituir el Parlamento por una Asamblea Constituyente. Propuestas calcadas de países que fracasaron terriblemente. No es comparable con Humala. En la segunda vuelta, Castillo mantiene ese discurso, lo modifica ante la desconfianza de un sector del país. Pero lo hace de una manera poco creíble. Mire lo que pasó ayer. Había hasta 4 discursos de las AFP contradictorios. Anunció el fin de las AFP. Después del escándalo salen voceros a desmentirlo. Su verdadero programa es el de la primera vuelta y están maquillando cosas.

Pero se han manipulado las declaraciones de Castillo. Él nunca dijo que los fondos de los trabajadores se confiscarían.

Yo lo escuché decir que iba a liquidarlas. Después ha cambiado el discurso. Hablan de un banco de trabajadores para depositar el dinero. Lo mismo hizo el kirchnerismo en Argentina. Dijeron, “no vamos a confiscar, trasladaremos el dinero a un banco estatal”. Hasta ahora ningún argentino vio su plata. Otro ejemplo con EsSalud. Quieren apropiarse de sus fondos para compartirlos con los del Ministerio de Salud. Eso también es una forma de robo. EsSalud se financia con las contribuciones de las empresas y trabajadores. Qué garantía tiene el asegurado de que ese dinero revertirá a él. Hay una voluntad permanente de no respetar la propiedad de la gente. Es cierto, hay que mejorar este modelo económico. La pobreza aumentó dramáticamente. Se debe redistribuir mejor. El canon minero se gestionó mal.

Apoyan una candidata que no solo tiene el pasado paterno, sino un proceso pendiente. Piden 30 años de cárcel para ella y su partido está definido como organización criminal.

Lógicamente, el proceso se detendrá y se retomará después de los cinco años. Rafael Vela (jefe del Equipo Especial Lava Jato) lo ha dicho. Ella se ha comprometido, en público y en privado, a no tocar al Equipo Especial, y a no meter las manos en el Poder Judicial. ¿Usted se imagina, con el nivel de resistencia contra el fujimorismo que hay en el Perú, lo que pasaría si se percibiera que ella está manipulando el Poder Judicial a su favor? Las calles se llenarían de manifestantes. Es una de las garantías. En los últimos 20 años, cada vez que la población ha percibido en el fujimorismo cualquier cosa que le disgustaba, protestaba y lo derrotaba. El nivel de vigilancia sobre una eventual administración de Keiko será enorme.

En el anterior proceso Keiko asumió compromisos que no cumplió.

No hay duda. Ella ha pedido perdón, reiteradamente. El comportamiento de la mayoría parlamentaria del fujimorismo le hizo mucho daño. No creo que hoy su obstáculo sea la dictadura de los 90. Le está afectando mucho lo de los últimos cinco años. Le creo cuando ella dice que ha aprendido esa lección. Habrá un porcentaje de la población que no le creerá. Lo entiendo. Pero quisiera creer que una mayoría del pueblo le va a dar una nueva oportunidad porque estamos ante una alternativa que es extraordinariamente grave.

¿No les dio cierto rubor cuando la invitaron a lo de la Fundación Libertad y que un juez le prohíba la salida?

Había esa posibilidad. Pensamos que le darían permiso, en la medida que le permitieron circular por el país. Era un evento público, la posibilidad de una fuga era nula. Hay que respetar la decisión del juez.

¿No piensa que es una campaña desigual, grosera contra el otro candidato de parte de los medios de comunicación?

Oigo a mucha gente decir eso. Sin embargo, yo veo la televisión y hay una presencia permanente de Castillo. Igual Canal N, primero Castillo y luego Keiko, en cierta forma respondiendo a la jerarquía de las encuestas. Habrá algunos medios en particular que sí toman partido. La República, que son grandes amigos míos, donde publican los artículos de mi padre, ellos han tomado partido de una manera contundente por Castillo, y en pleno derecho.

Si fuese de manera contundente, no estaríamos conversando.

Las portadas son contundentes, pero yo lo respeto.

Pero El Comercio.

Ahora un poco más. Fíjese en las portadas de El Comercio de los últimos 20 días, se manejan con imparcialidad y prudencia.

En 2016, su padre publicaba columnas en El Comercio y renunció indignado por la manera cómo el medio manipulaba. Eso persiste, pero usted me dice lo contrario.

Pero, es que yo no veo lo mismo. En aquella oportunidad, el control del periódico estaba en manos de una sola corriente. Ahora hay varias. En aquella ocasión estaban tratando, en cierta forma, de desmerecer la posición de mi padre. Era algo que a él lo dejaba en una posición extremadamente incómoda. Hoy día yo no veo una situación comparable, hay una presencia más plural.

Entonces, ¿por qué el Tribunal de Honor de Pacto Ético ha hecho un llamado de atención reclamando imparcialidad a los medios?

Me imagino que es un llamado genérico, a todos, porque lógicamente hay mucha suspicacia. Un bando acusa al otro, entonces ellos han creído importante hacer este llamado.

