Álvaro Vargas Llosa: “En el Perú hay una concentración de poder muy injusta”

El analista político Álvaro Vargas Llosa indicó a La República que en el Perú existe una concentración de poder en el que varios grupos y el Estado se ponen de acuerdo para monopolizar oportunidades dejando a los ciudadanos de lado.

“ En el Perú hay una concentración de poder muy injusta. No solamente eso. Predomina un sistema mercantilista, donde el Estado y los grupos de poder se ponen de acuerdo y monopolizan las oportunidades y a la gente la dejan fuera del sistema ”, indicó.

En ese sentido, le parece de acuerdo que el canon sea repartido directamente a las personas, en lugar de las autoridades, debido a que estas no saben administrarlo o lo roban.

“Por eso creemos que el canon pueda ir directamente a la gente, porque si pasa todo el canon por las autoridades, no saben ejecutarlo o se lo roban en parte, obviamente con honrosas excepciones. Desde luego que no pueden seguir las cosas como están. Si siguen así, dentro de cinco años, nos sale alguien mucho más radical que Castillo. Para que el Estado tenga ingresos tiene que haber mucha más inversión. Si usted nacionaliza, no lo habrá”, agregó.

Por otro lado, recordó que en 2001 realizó una campaña por el voto en blanco que “no llegó a ningún lado”. Ahora, estima que votar de esta forma ayudaría al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

“Antes que nada respeto profundamente a quienes están pensando así. Pero diría, es un voto que va a perder, sin utilidad práctica. Le diría, vota usted en blanco, está ayudando a Castillo. Si eso es lo que quiere, perfecto, tiene su pleno derecho . Y, en segundo lugar, si vota en blanco está haciendo un acto de una gran inutilidad”, finalizó.

