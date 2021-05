Luis Carranza Ugarte: “El modelo económico sí necesita cambios, pero no para retroceder”

En estos últimos días de campaña, Carranza recorre algunas ciudades del país para explicar el plan económico de Fuerza Popular. Esta semana estuvo en Arequipa, y en esta entrevista precisa que las promesas de Keiko Fujimori se financiarán con crédito internacional. Las tasas referenciales están en cero, hay liquidez y el Perú puede endeudarse hasta en 40%.

La mayoría de peruanos pide cambios al modelo económico. ¿Fuerza Popular no va a contracorriente al defenderlo?

Coincidimos que se necesitan cambios, pero no para retroceder. Se necesita un estado eficiente con capacidad de sacar proyectos en regiones. Es un estado descentralizado, pero no coordina planes nacionales en salud, viabilidad y conexión de internet. Es un estado que no provee bienes y servicios en la calidad y cantidad requerida.

También hay quejas por los oligopolios. Una cadena controla las medicinas, Repsol el 60% de hidrocarburos, etc.

Te olvidaste del sistema financiero donde hay una concentración. El crédito hipotecario mejoró con tasas ventajosas. Pero en créditos de consumo y para la pequeña empresa las tasas son una salvajada. Antes telecomunicaciones era un monopolio, hoy tenemos tarifas supercompetitivas por la competencia. Tienes dos opciones, hacer las cosas bien para reducir los precios de los productos o haces las cosas mal y generas desabastecimiento y colas.

Se plantea redistribuir 40% del canon. Van a quitar recursos a gobiernos regionales y municipios.

Lo real es que la población en las zonas de influencia minera no recibe beneficios. Por eso tenemos oposición a la minería. Queremos darles una transferencia directa una vez al año. Con ese dinero, esos pobladores pagarán deudas, se capitalizarán para un negocio.

¿No es mejor asesorar a los alcaldes para que gaste mejor en obras de infraestructura?

Eso de todas maneras. Hay 16 mil kilómetros de vías interdepartamentales sin pavimentar. El plan es una intervención para asegurar una buena transitabilidad. En regiones sin canon, el gobierno pondrá la plata, y en donde hay esa partida cofinanciarán los gobiernos regionales.

Fuerza Popular plantea “minería con respeto al medio ambiente”. ¿Van Tía María y Conga?

En un proyecto minero hay costos ambientales y sociales. El primero lo asume la empresa y lo segundo el Estado, para eso están los impuestos. El impuesto especial a la minería regresará a las comunidades para que decidan, no el alcalde , sino la comunidad, en qué gastar: colegios, postas, etc. Si con reparto de canon, impuesto a la minería y asesoramiento a alcaldes la población insiste en oponerse, será complicado sacar los proyectos.

Para Tía María ya se intentó, ¿el valle de Tambo no acepta?

Por qué eres tan pesimista.

El conflicto viene desde 2011 con muertos...

No te puedes sentar a conversar con alguien si antes no te pones en sus zapatos y le preguntas qué necesita.

Se viene un boom minero, Castillo plantea impuesto a sobreganancias y revisar contratos de estabilidad tributaria. Ustedes son más conservadores.

Nadie dijo eso. Los contratos de estabilidad tributaria se deben respetar si no van a denunciarnos en las cortes internacionales, eso le costará al país mucho dinero. Evaluamos un incremento temporal del impuesto especial a la minería.

Cuando Ollanta Humala planteó Pensión 65, usted dijo que el programa sería inflacionario. ¿Por qué hoy no lo sería?

Humala quiso financiarlo con el impuesto a la minería que dependía de los precios de los metales. Lo presentaban como un programa universal, y han pasado diez años y tenemos apenas medio millón de personas. Gastamos 0,1% del PBI en pensión 65. Chile y Brasil gastan 1% en este tipo de programas. Lo haremos con impuestos permanentes, 0,8% del PBI con tres millones y medio de personas. Hay una proyección de ingresos fiscales en función del crecimiento del PBI.

Cuánto cuesta implementar el plan de Fuerza Popular

El Perú tiene nivel de deuda de 35%. Queremos subirla a 40%, subir déficit fiscal al 6% si al día siguiente ponemos en marcha Pensión 65, Bono Oxígeno, etc. ¿Me dices 40% es alto? ¿No te parece dramática la situación y si tenemos capacidad fiscal debemos usarla? Luego bajar la deuda y déficit al 2% en 2026.

¿Vamos a hipotecar el país para gastar?

No digas hipoteca. Somos el país menos endeudado de la región. Si tienes un aguacero y, ¿no abres el paraguas?

Renunció a la Corporación Andina de Fomento. ¿Fue por denuncias de acoso laboral?

Yo renuncio a CAF por presión política de Argentina. Está en mi carta y no me desmintieron. Presionaron por colocar gente incompetente en la vicepresidencia. El problema de fondo era la capitalización de CAF. Estaban de acuerdo todos los países. Pero luego la bloquearon Argentina, Venezuela y Bolivia. Por eso propuse adelantar elecciones. Esta persona que denunció a CAF, no a mí, renunció en 2009.

¿Por qué formar parte de un partido cuya lideresa tiene acusaciones de corrupción?

Por mi país. Al otro lado tienes un movimiento no democrático que intenta quedarse en el poder, los vínculos con Sendero son visibles. Varios independientes estamos en el esfuerzo.

¿Y las denuncias de corrupción de Keiko Fujimori?

Tendrá que responderlas en su momento. La coyuntura se dio como se dio. No quiero que mi país se convierta en Venezuela.

