La aspirante al sillón presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dio la bienvenida al líder opositor venezolano Leopoldo López y a su esposa, Lilian Tintori, quienes arribaron al Perú este sábado 29 de mayo.

“ Bienvenidos Lilian Tintori y Leopoldo López. Gracias por venir a dar testimonio . Esperemos que la neutralidad que le corresponde al Gobierno se mantenga hasta que su mandato concluya”, escribió Fujimori en su cuenta de Twitter.

El tuit de la excongresista fue acompañado de la publicación que realizó López —quien se encuentra en nuestro país para brindar su testimonio como perseguido político—, luego que pudo concretar su ingreso al Perú tras permanecer retenido en el aeropuerto Jorge Chávez (Callao) por varios minutos.

“Gracias a la presión popular. Al apoyo de los peruanos demócratas, a todos aquellos que creen en la libertad y la democracia pudimos entrar a Perú”, dijo el líder opositor del régimen de Maduro.

Keiko Fujimori pide a Evo Morales que no se meta en su país

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le da la bienvenida a López, pero el pasado 20 de abril le había pedido al expresidente boliviano Evo Morales que no se metiera en los asuntos de su país, después que que este expresara su apoyo a Pedro Castillo (Perú Libre).

“Hemos visto que el día de la elección él también dijo que se sentía ganador, que había perdido en Ecuador y que había ganado en el Perú. Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales: No se meta en mi país, no se meta en el Perú. Fuera del Perú, Evo Morales. Los peruanos no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI”, declaró a la prensa ese día.

En otro momento, Fujimori pidió a los expresidentes de izquierda que no se involucren en los asunto del Perú.

“Yo le pediría a los presidentes de izquierda que se están involucrando en la campaña que no se metan”, dijo Fujimori, que postula por tercera vez a la Presidencia por el partido Fuerza Popular (derecha autoritaria) tras haber perdido las dos elecciones anteriores en la segunda vuelta.

