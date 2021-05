El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, optó ayer por sostener reuniones de trabajo en Lima, mientras que la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tuvo actividades en La Libertad. Ambos grupos políticos hicieron precisiones y planteamientos sobre la polémica de las AFP.

El candidato Castillo recibió ayer la visita del expresidente del Banco Central de Reserva Richard Webb. Si bien el economista evitó dar declaraciones a su salida de la reunión, más tarde precisó en Twitter que no integra el equipo de Perú Libre.

“Nunca me niego a conversar con quien me lo solicita (…) En el contexto electoral que nos encontramos, aclaro que no formo parte de su equipo económico, ni avalo el plan de gobierno de Perú Libre”, escribió.

Ayer Castillo también recibió la visita del economista Gonzalo Alegría (hijo del escritor peruano Ciro Alegría), quien informó ser parte del equipo técnico. “Para mí es un honor apoyar a Pedro Castillo para hacer un Perú mejor. Le pido a los peruanos que no tengan miedo, no caigan en ese juego de un temor que nos perjudica enormemente”, dijo a su salida del encuentro.

Fuentes de Perú Libre informaron que también se sumó al equipo el economista y profesor de Finanzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Carlos Palomino Selem.

Ayer también acudió a reunirse con Pedro Castillo la candidata a la primera vicepresidencia Dina Boluarte, quien descartó la versión de una supuesta confiscación de los fondos de las AFP.

“Estamos proponiendo mejoras en cuanto a la jubilación, en cuanto al trato al ahorro del trabajador. Nadie va a confiscar absolutamente nada. Nos dicen que les vamos a quitar sus trabajos, pero nadie va a quitar absolutamente nada. Lo que estamos proponiendo es mejorar todo sistema para el bien del trabajador”, aclaró.

“Esos fondos son de los trabajadores, no es de la AFP”, agregó, al recordar que en la presente pandemia tuvo que surgir un marco legal desde el Congreso para que recién los trabajadores puedan acceder a sus fondos.

Dina Boluarte

Keiko y las AFP

Por su parte la candidata de Fuerza Popular ayer cumplió actividades en Trujillo y allí se refirió al tema de las AFP, al proponer la reducción de las comisiones, algo que no está consignado en su plan.

“Necesita una mejora las AFP, se tiene que bajar las comisiones. Estamos evaluando dar periodos de gracia y ver la manera de flexibilizar a la población que ha perdido su trabajo”, expresó en Alto Trujillo.

También habló de la necesidad de “flexibilizar las ONP porque es un sistema muy rígido”. Recordó que muchos trabajadores no llegan a cobrar sus pensiones por no llegar al mínimo de veinte años.

La candidata también habló de reestructurar instituciones como la Sutran e Indecopi, e investigar el incremento del precio de los combustibles.

Keiko Fujimori

Advierten falta al principio de neutralidad en APP

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro emitió una resolución advirtiendo sobre la vulneración al principio de neutralidad por parte del congresista y portavoz de Alianza para el Progreso (APP), César Combina.

El JEE Lima Centro concluye que el legislador César Combina cometió infracción contra el reglamento de la Ley Orgánica de Elecciones, al efectuar comentarios en contra del candidato presidencial Perú Libre, Pedro Castillo.

“Este JEE considera que se ha vulnerado las normas referidas a neutralidad en periodo electoral”, se cita en la resolución.

Ante estos hechos, el JEE Lima Centro decidió enviar la copia de la resolución al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Congreso, a fin de que actúen en el marco de sus competencias.

En reiteradas oportunidades, el legislador de APP y exfujimorista ha publicado comentarios en contra del candidato Pedro Castillo y de Perú Libre.

Ayer también, en plena semana de representación, el parlamentario de APP Luis Valdez dio declaraciones a una radio en respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori, faltando al principio de neutralidad.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.