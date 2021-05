Pedro Castillo se reunió con Richard Webb, expresidente del BCR

Este viernes, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, mantuvo una reunión con Richard Webb, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), con miras a las elecciones de segunda vuelta del domingo 6 de junio.

Tras la salida de un inmueble en Breña en el que se encontraba Castillo, Webb indicó a la prensa que tuvo un encuentro breve con el profesor de primaria y que han conversado, pero prefirió no brindar detalles de lo hablado.

“ No les puedo decir nada, pero me ha encantado conocerlo ”, manifestó al ser consultado sobre lo discutido durante la reunión con el postulante de Perú Libre.

Del mismo modo, aseguró que no ha acudido a dialogar con Pedro Castillo en representación de ninguna organización ni de ningún movimiento.

“ No sé si el señor Castillo quisiera conversar sobre eso (lo dialogado entre ambos), él decidirá (...) se ha hablado en general sobre la economía ”, añadió, evitando detallar lo que se conversó.

Posteriormente, Webb realizó una publicación en su cuenta de Twitter en la que expresó que no se niega a conversar con quien se lo solicita y aclaró que no forma parte de equipo técnico de Perú Libre y no avala su plan de gobierno.

“Nunca me niego a conversar con quien me lo solicita. Ese es el único alcance de la corta reunión sostenida con el candidato Pedro Castillo. En el contexto electoral que nos encontramos aclaro que no formo parte de su equipo económico, ni avalo el plan de gobierno de Perú Libre”, escribió.

Tuit de Richard Webb. Foto: captura

¿Quién es Richard Webb?

Richard Webb Duarte es un economista y profesor peruano que fue presidente del BCR de 1980 a 1985. Fue nombrado en el cargo cuando Fernando Belaunde Terry asumió el mandato y dejó el puesto cuando terminó este periodo presidencial.

Webb fue puesto nuevamente en el cargo de presidente del Banco Central de Reserva en el 2001 por el expresidente Alejandro Toledo y renunció al ente monetario en el 2003.

Además, ha sido gobernador en el Fondo Monetario Internacional, consultor en organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Sumado a ello, fue profesor en universidades nacionales y extranjeras.

