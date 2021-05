Keiko Fujimori cancela su gira a Puno ante clima hostil

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, suspendió su visita a Puno y Juliaca programada para hoy viernes.

El desistimiento de la postulante fue confirmado por Hernando Guerra García, quien llegó a la ciudad lacustre como parte de su equipo de avanzada.

“Mañana (viernes 28) no va estar. Estamos viendo la próxima semana. No puedo confirmar el día. En campaña no se confirma así. Pero (este viernes) no va estar acá ella” dijo Nano Guerra, en rueda de prensa. Lo acompañó el exministro de Energía y Minas en el gobierno de Alejandro Toledo, Rómulo Mucho Mamani. Keiko Fujimori habría retrocedido de venir a Puno porque según la Policía Nacional, no se sabía lo que podía pasar.

Había un clima incierto luego del paso de Keiko por Cusco, donde su presencia generó contramanifestaciones.

En Puno, apenas se confirmó su presencia en el altiplano, sus murales de campaña política fueron pintarrajeados.

En provincias comenzaron aparecer pintas con la frase: “Puno tiene dignidad”. Varios colectivos decidieron organizarse para efectuar acciones de protesta.

“El 80 % de los puneños hemos estado en la marcha de los cuatro suyos y esta vez no será excepción. Ella representa a la dictadura de su padre”, aseguró el estudiante Leónidas Flores.

Fuerza Popular había solicitado seguridad policial para la ciudad de Juliaca entre las 12:00 y las 13:00 horas en el parque Grau donde tenía previsto un mitin.

Mientras que en Puno, tenía programado desarrollar actividades proselitistas entre las 09:00 y las 11:00 horas en el puerto de Puno. La agenda incluía un viaje a la ciudad de los Uros.

Nano Guerra García, no sabía las gestiones que realizó la base de Fuerza Popular en Puno, para que la candidata cuente con seguridad policial en sus actividades. Se sorprendió que ese documento en poder de la Policía se haya filtrado.

“Respecto al documento yo no lo conozco. También me llama la atención que se filtren documentos de pedido de algún tema, cuando se hacen los trámites ante la policía. Eso debería ser, en todo caso, documentos restringidos”, dijo. De ese modo cuestionó que se haga público el pedido de seguridad.

Rómulo Mucho, por su parte, cree que el actual modelo económico no ha fracasado y más bien sostiene que lo que debería de hacerse son ajustes para mejorar las cosas. Rómulo Mucho, consideró que la actual situación obliga a replantear los principales problemas estructurales del país como son el desempleo y la pobreza.

“Hay que hacer un punto de quiebre para impulsarnos nuevamente. Para eso estamos nosotros, los técnicos. Yo estoy aquí porque no quiero ver a mis nietos a mis hijos viviendo crisis humanitaria, si sucede lo que propone el otro partido”, dijo Mucho.

Para él lo propuesto por Castillo supondrá un fracaso para el país. “(…) Por eso estoy aquí. No podemos ser pusilánimes. No podemos ser cobardes”, dijo.

ENFOQUE

No escuchar a los agitadores

Eduardo Poblete

Fiscal de Prevención del Delito

Es preocupante lo que sucedió en Cusco. No olvidemos que los actos violentos están penados. Es muy penoso. Lo que nosotros queremos es que la población asuma la cordura correspondiente. Chota que ha sido el lugar del primer debate y sus pobladores fueron muy respetuosos. Ese es un ejemplo que las demás regiones deben seguir. Cualquiera puede ir y hacer su campaña y nadie puede comportarse de esa manera.

El llamado es a la compostura y la calma. No debemos dejarnos llevar por apasionamientos. No olvidemos que las manifestaciones con caravanas que generen aglomeración también están prohibidas por las normas sanitarias.

Yo lo que exhorto a la población es que no se dejen llevar por los agitadores. Uno puede tener rechazo a un candidato, pero no olvidemos las normas. Estos días pueden ser más complicados.