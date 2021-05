Muñoz pide a candidatos que hagan sus cierres de campaña de manera virtual

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, invocó a los dos candidatos presidenciales, Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), a que sus cierres de campaña los hagan virtualmente, ya que así pueden llegar a más votantes y evitar nuevos contagios de coronavirus.

“Hay que ser claros. En estos momentos no estamos para dar permisos para una congregación masiva de personas. Decirles también a los candidatos que sus cierres de campaña los hagan de otra manera, de manera virtual . Además, de una manera virtual van a llegar a más gente todavía”, expresó el burgomaestre en declaraciones difundidas por RPP.

Muñoz hace este pedido porque aún el país está sufriendo por la pandemia del coronavirus. Según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), en las últimas 24 horas, 2.227 personas se infectaron del SARS-CoV-2 y 182 personas han fallecido a causa de la COVID-19.

Muñoz Wells dio estas declaraciones durante la inspección de las obras del puente Morales Duárez, el cual unirá los distritos de San Martín de Porres (Lima Metropolitana) y Carmen de la Legua (Callao).

“ Hay un 50% de avances . Hay trabajos que se están realizando de la estructura metálica en talleres. Y el cronograma está ajustado y deberíamos estar entregando, si no hay ningún inconveniente en el caminar, para el mes de agosto este puente a la ciudadanía”, comentó.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Muñoz espera un debate presidencial alturado

Jorge Muñoz también se ha pronunciado sobre el debate presidencial que sostendrán Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y señaló que espera que el intercambio de propuestas se haga de manera alturada.

“Espero que haya un intercambio de pareceres, altura en ese debate, no pullas. Que haya ofertas verdaderas para los ciudadanos, para que se pueda definir el voto de los que todavía no lo tienen definido”, expresó en entrevista con Canal N.

También anunció que no dará permisos para que los postulantes a la presidencia realicen cierres masivos de campaña en Lima. “No se ha pedido y nosotros hemos dicho que no vamos a dar ningún permiso para uso de los espacios públicos (en cierres de campaña) porque no es dable que en estos momentos haya este tipo de concentraciones o manifestaciones”, precisó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.