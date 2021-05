FP vs. PL: propuestas para frenar la tercera ola de la COVID-19

En #VersusElectoral, los expertos Mauricio Miranda, de Fuerza Popular, y Antonio Quispe, de Perú Libre, debaten sus propuestas para garantizar la inoculación contra la COVID-19, mejorar el sistema de salud y prevención ante la posible tercera ola de coronavirus.

¿Cuáles son las propuestas?

Mauricio Miranda de Fuerza Popular

Se requiere de un sistema integrado de salud y que actúe de manera oportuna llevando calidad, eficiencia y eficacia, pero no solo para la COVID-19, sino para otras enfermedades que se han visto melladas. Tenemos que enfocarnos en redes integradas de salud, integrar desde el primer al tercer nivel de atención, mejorar la atención administrativa y asistencial.

Antonio Quispe de Perú Libre

Nuestra prioridad va a ser salvar la mayor cantidad de vidas en esta tercera ola y, para eso, estamos comenzando una estrategia de tres pilares: asegurar vacunas, utilizar la ciencia y fortalecer la atención primaria. Vamos a aperturar más de dos centros por cada región, hacer el uso magnificado de las KN95 como mecanismo superior a la doble mascarilla, promover la ventilación natural y fiscalizar aforos. Vamos a tratar la COVID-19 basada en evidencia.

¿Cómo fortalecerán el primer nivel de atención?

Mauricio Miranda de Fuerza Popular

Primero vamos a renovar los 8.591 establecimientos de atención primaria de salud que están en mal estado. Vamos a fortalecerlo con personal y equipamiento adecuado, los establecimientos deben contar con un equipo multidisciplinario, implementar la conexión a internet, ampliar el uso de la telemedicina por especialidades y distribuir medicamentos a través de las farmacias municipales.

Antonio Quispe de Perú Libre

Si quieres comentar sobre la atención primaria, primero debes reconocer que no existe en el Perú, entonces tienes que crearla y eso implica manejar presupuesto, recurso humano, tecnología para garantizar la salud como un derecho.

Vamos a crear 4.000 centros de atención primaria y que tengan como base estas postas que están desagregadas por todo el país. Tenemos que hacer un programa nacional de capacitación del manejo de COVID-19 y otras enfermedades. Hay que humanizar la atención de salud.

Proceso de vacunación

Mauricio Miranda de Fuerza Popular

Se está pensando en los privados no para que compren y lucren con la vacuna, sino para que se sumen al esfuerzo colectivo de las Fuerzas Armadas, la PNP, Minsa, EsSalud, gobiernos locales y regionales en la logística y facilidades de poder transportar y lograr la vacunación. Tenemos que facilitar el proceso de inoculación a todos los peruanos desde Lima al lugar más recóndito. Tenemos que trabajar todos juntos, no podemos aprovechar la pandemia para lucrar.

Antonio Quispe de Perú Libre

El rol de los privados no debería ser adquirir vacunas, competir con el Estado. De hecho, no se le venden a los privados y es una discusión ya zanjada, no hay posibilidad de que salga al mercado y compita, es un mito, una falacia. El rol está en ayudarnos a esa vacunación masiva e inteligente mediante sus recursos.

¿Pedro Castillo asegurará la inoculación?

Antonio Quispe de Perú Libre

El Ideario y Programa fue publicado hace dos años antes que apareciera la pandemia. Ahora que se ha invitado a un equipo técnico amplio y experto nos han encargado proponer un plan y eso es lo que el profesor Castillo prometió y entregó. Un plan serio y un equipo técnico serio.

Mauricio Miranda de Fuerza Popular

Tenemos que sacar lo mejor de nosotros y no como políticos, sino como profesionales y técnicos.

