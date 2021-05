Datum: la mayoría considera que Fuerza Popular tiene mejor equipo técnico

La última encuesta de Datum, publicada en los diarios del Grupo El Comercio, revela que la población considera que Keiko Fujimori de Fuerza Popular tiene un mejor equipo técnico que Pedro Castillo de Perú Libre.

De acuerdo al sondeo, el 42% respondió que el fujimorismo posee a los mejores profesionales en su equipo de Gobierno , mientras que un 32% se inclinó por el grupo liderado por el profesor cajamarquino.

No obstante, un 8% respondió que ambos aspirantes al sillón presidencial tienen un buen equipo técnico; un 6%, que ninguno tiene buenos expertos; y un 12%, que no sabe o no opina.

El estudio se realizó entre el martes 25 y el viernes 27 de mayo; es decir, luego del debate de técnicos, que se llevó a cabo el domingo 22. Fueron encuestados 1.201 personas y el margen de error es de 2,8%, hacia arriba y abajo.

Y según la encuesta, ¿quién ganó el debate de técnicos?

El sondeo también dio a conocer que el 61% de los peruanos sí vio el debate entre los técnicos, y que, de ese porcentaje, el 54% considera que Fuerza Popular ganó el evento. En tanto, para un 26%, quienes tuvieron mejor desempeño fueron los miembros de Perú Libre. Un 18% contestó que empataron y un 2%, que no sabe.

Analizando por macrozonas, Lima, el norte y el oriente aseguran que el grupo de Keiko Fujimori se impuso en el debate, mientras que el centro y el sur del país escogen al equipo liderado por el maestro de escuela .

Por último, el simulacro de Datum indicó que, a menos de dos semanas del balotaje, Pedro Castillo y Keiko Fujimori prácticamente están empatados: el profesor ha conseguido un 42.6% de respaldo y su contendora, la lideresa fujimorista, ha logrado 41,7%.

