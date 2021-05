Cusco: detenidos en manifestaciones contra Keiko Fujimori fueron liberados

Después de haber pernoctado en la carceleta de la Unidad de Seguridad del Estado, fueron liberados el último jueves por la tarde los cuatro detenidos que participaron en las protestas contra Keiko Fujimori en su visita a la ciudad de Cusco. Ellos son acusados de haber generado disturbios ante la llegada de la candidata presidencial de Fuerza Popular.

Los familiares de los cuatro ciudadanos protestaron el mismo día de su liberación desde muy temprano en los exteriores de la sede policial. Con carteles en mano cuestionaban la detención que, según ellos, era “arbitraria”.

Uno de los liberados fue Edson Gabriel Quispe Canahuire, de 30 años, quien en su defensa aseguró no arrojó objetos a Fujimori como lo sindicaron y que solo se encontraba haciendo uso de su libertad de expresión.

El estudiante universitario agregó que, durante las manifestaciones en la Plaza Mayor, algunos lo empujaron y lo tildaron de “terrorista” por no simpatizar con Fujimori. La Policía también detuvo a su padre, Wilfredo Quispe Conza.

“Mi esposo solo quiso evitar la detención de nuestro hijo, como cualquier padre. Ellos no fueron parte de ninguna organización. Salieron a trabajar y se encontraron con la caravana. Por expresar su sentir, no pueden ser detenidos. Eso no es legal. Dónde están nuestros derechos”, decía más temprano la madre de Edson Quispe.

Raúl Vásquez Minaya (46) y Humberto Ortiz Sevillanos (45) fueron los otros dos detenidos.