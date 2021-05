Carlos Palomino: “Pedro Castillo no está hablando de expropiación”

El economista y miembro del equipo técnico de Perú Libre Carlos Palomino Selem descartó la posibilidad de que el candidato a la presidencia Pedro Castillo termine por expropiar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“ El profesor Pedro Castillo no está hablando de expropiación ni de que el Estado va a tomar (los fondos), está hablando de trabajarlo, hacerlo con los trabajadores, que puede ser a través de una instancia organizada por los trabajadores, independiente del Estado”, afirmó Palomino en diálogo con Exitosa.

El miembro del equipo técnico de Pedro Castillo explicó que la iniciativa propuesta de cara a las Elecciones Generales del 6 de junio de 2021 no excluye a la empresa privada para ofrecer el negocio de administrar pensiones, sino que, por el contrario, espera que se promueva un mercado más competitivo.

“Es un fondo. Se puede crear un banco que en su interior tenga un ente de administración previsional que se especialice y maneje los fondos, lo cual no excluye de que existan otras empresas que ofrezcan el producto , lo cual haría más competitivo (el mercado)”, remarcó.

De acuerdo con el economista, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) provoca desconfianza al tener un circuito cerrado; por tanto, los trabajadores no se encuentran seguros de depositar una parte de su sueldo de manera mensual para asegurar una jubilación.

“El problema actual del SPP es que ha capturado un mercado cautivo, porque solo se puede invertir en ellos. En Estados Unidos y en Inglaterra no es así. No solo se invierte en cuatro compañías que se llaman AFP. El rango de inversiones con fines previsionales es muy variado. (...) Al día de hoy hay desconfianza de los trabajadores acerca de cómo se manejan sus fondos . No hay transparencia para ellos. Lo mejor es crear un banco donde ellos participen, pero que no sea estatal”, finalizó.

