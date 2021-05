Sacerdote denunció amenazas de muerte por criticar al comunismo

El sacerdote Omar Sánchez, director de la Asociación de las Bienaventuranzas, aseguró haber recibido amenazas de muerte por medio de llamadas telefónicas a su celular el último domingo.

Esto luego de que se difundiera un video en redes sociales donde aparece en una homilía criticando al comunismo y afirmando que “lo que queremos es que no gobierne el país”.

“Recibí tres llamadas telefónicas amenazantes con insultos, con ofensas, a las cuales yo no les doy mayor importancia en el sentido de preocupación o de asustarme. No dijeron quienes eran, no se identifican con alguien en particular. Solo fueron tres llamadas telefónicas muy similares diciéndome por qué estoy en contra del comunismo y que me iban a matar si seguía diciendo que voten por Keiko (Fujimori). Cosa que nunca he dicho ”, declaró este jueves en RPP.

Asimismo, dijo que no pudo identificar a las personas que lo amenazaron, ya que “fueron llamadas cortas”. De igual manera, añadió que intentó llamar a los números desde su propio teléfono, y de otros, para “tratar de saber quiénes eran”.

“Realmente el Perú está tan dividido, tan fraccionado, que una persona que no esté de acuerdo con el pensamiento de otra persona, llama por teléfono para tratar de amedrentar y callar. No lo pude identificar absolutamente con nadie. Incluso gente de la Iglesia no está de acuerdo con lo que he predicado. Esta amenaza puede venir de cualquier lado, realmente”, aseveró.

Sánchez ratificó que los insultos recibidos “tienen una relación directa” pues en las tres llamadas le pidieron que “dejara de hablar contra el comunismo y que no le diga a la gente que vote por Keiko”.

En otro momento, afirmó que su discurso en contra del comunismo no solo es una opinión personal, sino que también “es parte de la enseñanza de la Iglesia”. Además, mencionó que varios obispos ya sacaron un documento el último miércoles “afirmando lo mismo”.

“La posición oficial de la Iglesia y su enseñanza es que el comunismo es una diversidad nefasta, enemiga de la Iglesia, pero la Iglesia también está en contra del capitalismo salvaje que cosifica al ser humano y lo destruye a favor de la economía ”, señaló.

En un video difundido en redes sociales, aparece el padre Omar Sánchez manifestándose en contra del comunismo en una misa, pues explicó que “es una ideología atea y enemiga de la Iglesia”.

“ Lo que queremos es que el comunismo no gobierno nuestro país . No podemos permitir que una ideología atea y enemiga de la Iglesia. Estoy hablando a gente católica. La Iglesia es tu madre. ¿Si alguien ataca a tu madre, tú la defiendes o te pones del lado del atacante? Si te pones del lado del atacante, eres un traidor. Esta ideología perniciosa es enemiga abierta de la Iglesia porque considera que la Iglesia sigue siendo el opio del pueblo”, exclamó.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.