Muñoz: “No daremos permiso para uso de espacios públicos en cierre de campaña”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, precisó que ni Fuerza Popular ni Perú Libre han solicitado la autorización para realizar sus cierres de campaña en la capital. Aseguró que, incluso si hacen el petitorio, no les será concedido.

“No se ha pedido y nosotros hemos dicho que no vamos a dar ningún permiso para uso de los espacios públicos (en cierres de campaña) porque no es dable que en estos momentos haya esos tipos de concentraciones o manifestaciones”, precisó en diálogo con Canal N.

En ese sentido, el burgomaestre indicó que desde el municipio tienen la preocupación por las protestas que se han convocado para los siguientes días, debido a que en la mayoría de casos ha ocasionado daños al ornato público. Ello, aseguró, genera mayores gastos.

“Más bien, estamos preocupados porque veo que hay convocatorias a marchas que se van a desarrollar en los próximos días. Eso nos ha afectado tremendamente monumentos y espacios públicos que acabamos de recuperar. Por ejemplo, en la Plaza San Martín han vandalizado el monumento a San Martín, que lo acabábamos de recuperar”, agregó.

No obstante, Muñoz Wells señaló que la ciudadanía tiene la libertad de manifestarse, pero invocó a que no se dañe el mobiliario.

Jorge Muñoz espera que haya altura en el debate

En cuanto al debate presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que tendrá lugar este domingo 30 de mayo en Arequipa, el alcalde expresó que es imprescindible que este sea un debate alturado para que la población decida su voto.

“ Espero que haya un intercambio de pareceres, altura en ese debate, no pullas . Que haya ofertas verdaderas para los ciudadanos para que se pueda definir el voto de los que no todavía no lo tienen definido”, sostuvo.

Enfatizó que ambos postulantes al máximo cargo del Estado deben detallar cómo cumplirán sus propuestas en un eventual gobierno, sobre todo en materia de reactivación económico y garantizar libertades.

“Un punto que es fundamental es el respeto a los derechos, a las libertades de las personas. Tiene que haber un claro compromiso de los candidatos en ese aspecto y que se comprometan a tener las puertas abiertas para trabajar con todos los niveles de gobierno”, comentó.

Alcalde condenó ataque narcoterrorista en el Vraem

En otro momento, Jorge Muñoz reprochó el ataque narcoterrorista en el Vraem, que sucedió el domingo 23 de mayo, y dijo que espera que los responsables sean sancionados como corresponde.

“A mí me parece una cosa que no debe darse. La violencia es un acto que yo condeno, venga de donde venga. He dicho muy claro que no queremos terrorismo ni ahora ni nunca. Es indignante lo que ha pasado. Espero que le caiga todo el peso de la ley a aquellos sinvergüenzas que han cometido esta situación execrable ”, apuntó.

Además, invocó a la Policía Nacional del Perú y al Ejército a ser “frontales” con esta situación para que este tipo de actos “no se vuelvan a repetir”.

