Muñoz: Espero que en el debate presidencial haya ofertas verdaderas

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció respecto al debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se va a realizar el próximo domingo 30 de junio en Arequipa.

Muñoz señaló que espera que el intercambio de propuestas se haga de manera alturada entre los candidatos de Perú Libre, Pedro Castillo, y de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que los ciudadanos puedan definir su voto en las elecciones de segunda vuelta.

“Espero que haya un intercambio de pareceres, altura en ese debate, no pullas. Que haya ofertas verdaderas para los ciudadanos, para que se pueda definir el voto de los que todavía no lo tienen definido ”, manifestó en diálogo con Canal N.

Asimismo, el burgomaestre aseveró que uno de los temas más importantes que se deben tocar en el debate es la manera en cómo se va a luchar contra la pandemia de COVID-19 y cómo planean recuperar la economía del país.

“Hay un tema que es muy importante: cómo se va a atacar la pandemia, pero con cosas reales, con cosas que no sean como que vamos a hacer..., vamos a desarrollar...; el vamos hay que aterrizarlo con el cómo. Por otro lado, cómo se va a reactivar la economía; y un punto que es fundamental es el respeto a los derechos, a las libertades de las personas”, sostuvo.

No darán espacios para cierre de campaña

Durante la misma conversación, Jorge Muñoz mencionó que hasta el momento Fuerza Popular ni Perú Libre han pedido permiso para su cierre de campaña de Lima, pero así hagan la solicitud, aseguró que no la aceptarán.

“ No se ha pedido y nosotros hemos dicho que no vamos a dar ningún permiso para uso de los espacios públicos (en cierres de campaña) porque no es dable que en estos momentos haya este tipos de concentraciones o manifestaciones”, precisó.

“Más bien, estamos preocupados porque veo que hay convocatorias a marchas que se van a desarrollar en los próximos días. Eso nos ha afectado tremendamente monumentos y espacios públicos que acabamos de recuperar. Por ejemplo, en la Plaza San Martín han vandalizado el monumento a San Martín, que lo acabábamos de recuperar”, agregó.

