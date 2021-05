A poco más de una semana para los comicios de la segunda vuelta, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reunió este jueves 27 de mayo con el médico veterinario Manolo Fernández en la sede del laboratorio Farvet en Chincha como parte de su campaña proselitista.

Asimismo, aclaró que dicho encuentro no fue para solicitar a Fernández formar parte de su equipo técnico, sino para seguir “el trabajo de los expertos” que buscan el desarrollo de la candidata a vacuna peruana contra el coronavirus (COVID-19).

“ Él ha sido muy claro que no formará parte de ningún equipo técnico . Es importante no politizar el tema de la ciencia, tecnología e investigación, pero consideramos que es fundamental la participación de todos los expertos en un futuro gobierno”, manifestó a la prensa.

Seguidamente, recordó que Manolo Fernández “pasó un mal momento” tras el anuncio que hizo su contrincante de Perú Libre, Pedro Castillo, al señalar que el médico era parte de su equipo técnico cuando no había un acuerdo formal.

“Entiendo que el doctor Fernández pasó un mal momento por la otra propuesta, así que prefiero no hacer ningún comentario político, he venido a felicitarlo a él y al equipo por su trabajo”, acotó la lideresa fujimorista, quien estuvo acompañada de su candidata a la segunda vicepresidencia, Patricia Juárez, y el vocero de su organización, Miguel Torres.

En otro momento, Fujimori Higuchi aseguró que continuará con la campaña de vacunación implementada y planificada por el actual Gobierno de Francisco Sagasti con el único objetivo de completar la inmunización de todos los peruanos al terminar el año.

“Tendremos que convivir con este virus y es importante invertir y apoyar el trabajo de investigación que viene haciendo Farvet (…) Sabiendo que hay variantes de este virus, es importante contar con una vacuna peruana no solo para nosotros, incluso para poder exportarla”, agregó.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

¿Quién es Manolo Fernández?

El médico veterinario Manolo Fernández es el gerente del laboratorio Farvet y es uno de los principales impulsadores del consumo de ivermectina como medicamento preventivo contra el coronavirus.

Fernández afirmó que este medicamento es lo mejor contra la COVID-19, en comparación con las vacunas. También fue muy criticado por decir en varias entrevistas que se aplicó una vacuna en desarrollo junto a sus familiares.

En otra oportunidad, en un medio de Chincha, dijo que “todas las personas que ya tuvieron la COVID-19 no necesitaban vacunarse”.

No obstante, no mostró información científica que lo respalde, pues en un artículo de la Universidad Cayetano Heredia se determinó que la información que se dispone sobre el uso de la ivermectina proviene principalmente de estudios in vitro (laboratorio).

Finalmente, tras consultársele sobre sus declaraciones, el investigador sostuvo que “lo hizo por equivocación”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.