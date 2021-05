Giovanna Peñaflor: “Ganará quien cometa menos errores, no por sus aciertos”

Para la analista Giovanna Peñaflor, la elección se ganará no por aciertos, sino por el que cometa menos errores. Aseveró que los candidatos deben tratar de mover los votos en blanco a su favor. Sobre el debate del domingo, dijo no esperar gran cosa, aunque puede haber una frase o palabra que dé el empujón a uno de ellos.

Tras el debate técnico viene el presidencial. ¿Influye realmente en el electorado?

Los debates normalmente son importantes. Se logra plantear un tema trascendental para el votante, no solamente se trata de aparecer como el más capaz, el más inteligente, sino sintonizar con el sentir del ciudadano, esa es su importancia.

¿Es difícil que presenten una propuesta novedosa que cambie el escenario?

La gente no cree en las propuestas, los ciudadanos están acostumbrados a que los candidatos digan, ofrezcan cualquier cosa y no la cumplan. No creo en los listados de ofertas. Por ejemplo, no creo que Ollanta Humala ganara por Pensión 65. Creo que el debate técnico fue irrelevante porque quienes se sentían ganadores no llevaron una propuesta, una visión armada, cohesionada, interesante ni novedosa. Los otros no estuvieron tan mal, pero no lograron superar las objeciones que pudiera tener el sector que opta por el voto blanco o viciado.

¿No hicieron nada para mover el voto blanco a su favor?

El que duda es el que vota en blanco o viciado. No creo que van a convencer a alguien que vota por Fujimori para que vote por Castillo y viceversa. La conclusión ha sido que gane quien gane, no vamos a estar tan bien. Las opciones de los candidatos para incidir en el movimiento de votos se va limitando, y el debate del domingo es quizás una de las últimas oportunidades, en ese sentido sí es importante. Se debe tener en cuenta que es una elección que se puede ganar por un voto. Entonces se tiene que fijar bien qué está demandando el sector de indecisos. Da la impresión de que ninguno lo tiene claro.

¿El fujimorismo no está aprovechando su experiencia en campañas?

Es una campaña difícil, complicada, en la que los protagonistas no están haciendo las cosas bien. Se esperaba que el fujimorismo, luego de tres campañas, tuviera un mejor desempeño, pero hasta el momento, fuera de la gran cantidad de presentaciones y jales, no han tenido más que decir.

¿Estamos viendo un concierto de errores de ambos candidatos?

Al final, va a ganar quien cometa menos errores. Hemos visto que por aciertos no van a destacarse.

¿Qué espera del debate del domingo?

En términos generales no espero gran cosa, pero sé que pueden sorprender, siempre hay un elemento que puede ser detonante, como en el caso de PPK, que pudo expresar una frase irrelevante en otro contexto y que, sin embargo, fue una señal que logró finalmente darle el empujón que necesitaba. Una cosa de esas puede suceder.

En las redes sociales se juega un partido aparte.

El problema de las redes es que cada quien tiene un mundo, cada quien ve lo que quiere ver, el problema es cómo llegar a los indecisos. A esos que no escuchan ni a uno ni a otro y no les gusta ver nada político.

El covid apareció en medio de la campaña. ¿Influyó en el proceso?

En la primera vuelta, en términos de curva epidemiológica, estábamos en un peor momento, ahora es posible que se registre mayor participación electoral. En lo que significa la visión del país hay quienes creen que estábamos bien antes y que la pandemia solo ha traído disconformes. Y otros piensan que ahora se ha podido ver la realidad y que había toda una promoción del crecimiento económico cuando ya estábamos estancados.

Ha quedado claro que hubo un abandono del Estado en buena parte del país.

Cuando se habla del interior del país, se habla de lo fallido que ha sido la descentralización y lo malos que han sido los gobernadores regionales. No se señala que, lamentablemente, quienes llegan a estos cargos suelen ser personajes que pasan a una segunda vuelta con porcentajes muy bajos de representación. Eso es la falta de legitimidad de la clase política.

