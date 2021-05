La esposa del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, fue entrevistada para un documental sobre el aspirante al sillón de Pizarro. Liliana Paredes, quien estudió con él y lo conoce desde niño, precisó que está en desacuerdo con los comentarios que afirman una supuesta vinculación con el terrorismo.

“ A mí me indigna como su esposa que soy de José (Pedro Castillo); me indigna que la gente le esté tildando que es terrorista, que es comunista . Aparte que me indigna, yo siento mucha lástima por esas personas porque ellos no saben cómo es él”, manifestó Paredes.

Del mismo modo la futura eventual primera dama mencionó que cuando él recibe esos ataques, ella le aconseja diciéndole que no le preste importancia, pues no tienen cómo probar lo que afirman.

“Yo a mi esposo le digo que no se preocupe porque son cosas que no es cierto y nunca van a probar nada porque él es una persona buena, es una persona honesta, y Dios sabrá que es lo que hace con esas personas que le han tildado a él. Yo lo dejo solo en manos de Dios”, añade.

Asimismo, Liliana Paredes hace un recuento de la vida que ha compartido a lo largo de los años con el profesor, desde su infancia hasta ahora, y recuerda su experiencia como enamorados, estudiantes, esposos; de igual modo, cuenta cómo fue que inició su vida sindical como dirigente en la huelga de profesores .

Madre y padre de Castillo fueron entrevistados para el video

En el material videográfico publicado en Facebook de un simpatizante del candidato del lápiz, también se entrevistan a otras personas cercanas a su entorno, como sus progenitores.

La madre de Castillo, Mavila Terrones, expresó que se preocupaba por él, porque hace mucho que no lo ha podido ver. “Dicen que no me preocupe, pero tengo que preocuparme porque soy su madre. En dónde estará, cómo la estará pasando mi hijito”, sostuvo.

