La candidata presidencial Keiko Fujimori tenía previsto llegar mañana a Puno para realizar diversas actividades proselitistas; sin embargo, su visita se suspendió. El desistimiento de la lideresa de Fuerza Popular fue confirmado por Hernando Guerra García, quien llegó a la ciudad lacustre como parte de su equipo de avanzada.

“Mañana (viernes 28) no va a estar. Estamos viendo que esté la próxima semana. No puedo confirmar el día. En campaña no se confirma así”, dijo Nano Guerra, en la rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Rómulo Mucho Mamani, exministro de Energía y Minas durante el Gobierno de Alejandro Toledo.

Keiko Fujimori habría desistido de su intención de viajar a la región Puno debido a que, según la Policía Nacional, existían riesgos luego de lo ocurrido en su paso por Cusco, donde se desataron protestas como parte del rechazo de ciudadanos cusqueños.

Apenas se confirmó su presencia en las ciudades del altiplano, sus murales de campaña fueron pintarrajeados con palabras y figuras de ratas. De este modo, sus detractores políticos expresaron su rechazo a su presencia en Puno.

Mientras estuvo en pie la visita de la candidata, Fuerza Popular solicitó seguridad policial para realizar un mitin en Juliaca, en el parque Grau. Asimismo, en Puno tenía programadas actividades en el puerto de la ciudad.

Nano Guerra García negó conocer las gestiones que realizó la base de Fuerza Popular en Puno para que la candidata cuente con resguardo de la Policía Nacional en su recorrido.

Una semana atrás, su hermana Sachi Fujimori llegó a Puno para realizar campaña a favor de Keiko, pero suspendió todo acto a raíz de la marcha Fujimori nunca más. Al final, Sachi optó por irse a Los Uros.