Castillo: Convocaremos a trabajadores para gestar nuevo sistema de pensiones

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, anunció que de llegar al Gobierno, planteará crear un nuevo sistema de pensiones en donde se priorizarán los intereses de los trabajadores que aporten.

Durante un mitin realizado este jueves en el estadio Nan Chang en Carabayllo, Castillo cuestionó el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el hecho de que no devuelvan el dinero durante la pandemia por COVID-19.

“Al estar en plena pandemia, después de trabajar, tienes que hacer un juicio, formar colas, salir a manifestarte para que te devuelvan la plata de la AFP y no te dan tu propio dinero. Que te den la plata de la ONP. El trabajador totalmente es maltratado (sic)”, enfatizó el postulante de Perú Libre.

“ Por eso vamos a convocar a los trabajadores del país para que se geste un nuevo sistema nacional de pensiones y que sean los propios trabajadores quienes sepan cómo administrar su propia pensión”, añadió.

Durante su campaña, el profesor de primaria ha mencionado la idea de eliminar las AFP en un eventual Gobierno suyo, lo que va de la mano con el plan que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde indica que pretenden fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y eliminar de manera paulatina el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Cevallos aseguró que no se eliminarán al AFP

Por otra parte, Hernando Cevallos, experto en salud y miembro del equipo técnico de Pedro Castillo, negó que Perú Libre tenga planeado eliminar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en un eventual mandato.

“ No estamos hablando de eliminar las AFP, por lo menos en este momento no hay ningún planteo en ese sentido . Lo que sí queremos es fortalecer el sistema nacional de pensiones”, señaló para la prensa.

“En el plan de Perú Libre se habla de respetar los depósitos de los privados que se han hecho, pero sí se habla de frenarle la mano a las AFP. No puede haber más usura, no puede haber las comisiones que están pagando, no pueden haber pensiones miserables en las AFP como se cobra ahora la gente. Ese terma hay que revisarlo”, agregó.

