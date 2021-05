Salas: “No le demos espacio a la corrupción ni a los apetitos personales”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, hizo un llamado a la población para permanecer unidos y no dejarse llevar por los intereses particulares que plantean algunos individuos que buscan desestabilizar al país.

“No cesemos un solo instante en este esfuerzo, no dejemos que nos conquisten los fantasmas de una sociedad violenta, (permanezcamos como) una sociedad democrática, una sociedad pacífica. No le demos espacio a la corrupción ni a los apetitos personales o grupales que no tienen miramientos para demoler , para aislar, para golpear o destruir”, afirmó durante su discurso por los 90 años de la institución que preside.

Asimismo, en el marco del aniversario del JNE, dijo que los miembros titulares, funcionarios, servidores y colaboradores renovaban su compromiso con la democracia, pues este es el ideario de la gobernabilidad.

Por otro lado, bajo el contexto de las Elecciones Generales 2021, pidió a la ciudadanía que reflexione sobre “la importancia de preservar la paz social y la institucionalidad del país”, a fin de respetar y aceptar los resultados electorales, ya que esta es “la voz del pueblo”.

Además, recordó el deber de cada ciudadano para contribuir con la reafirmación del Estado constitucional de derecho, “que es la aspiración de todos nosotros”.

“ Invoco a la calma a la ciudadanía y a los actores de este proceso electoral , a la responsabilidad de llegar a un país asentado en pilares democráticos que está en manos de todos nosotros”, acotó Salas.

Titular del JNE resaltó esfuerzos para hacer respetar el voto ciudadano

Jorge Salas también precisó que el JNE se esforzará para hacer respetar el voto emitido este 6 de abril en los comicios de la segunda vuelta electoral, y brindar un resultado transparente.

“Nuestro país nos necesita más que nunca y los miembros del JNE estamos cumpliendo con nuestro deber. Continuaremos con el máximo esfuerzo para hacer que el voto de cada elector sea respetado y la base sobre la cual se consolide la legitimidad de sus autoridades en el proceso electoral sean justos libres y transparentes teniendo como base la Constitución y las leyes de rigen la República”, sentenció.

