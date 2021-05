El presidente Francisco Sagasti se pronunció sobre los intentos de desestabilizar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ocurridos en las últimas semanas, y manifestó su solidaridad con los miembros de las entidades electorales.

De esta manera, señaló que se han identificado “algunos factores de alerta” que podrían impactar de forma negativa en el normal desarrollo del proceso electoral, particularmente sobre diversos cuestionamientos que no tendrían fundamento.

“En tal sentido, expreso mi solidaridad con el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, así como con sus autoridades ante los cuestionamientos injustificados a su imparcialidad y eficiencia de su labor ”, expresó Sagasti durante la ceremonia de celebración de los 90 años del JNE.

En esa línea, ratificó que el Gobierno de transición y emergencia mantendrá una estricta neutralidad y “no cederá ante las presiones indebidas, inoportunas e infundadas” de hechos o personas externas que tratan de sabotear su imparcialidad.

“Exhorto a toda la ciudadanía y exhorto a los candidatos a la segunda vuelta del proceso electoral a mantener la calma, a preservar el orden y a aceptar los resultados de la voluntad popular expresada en las urnas ”, sentenció el jefe de Estado.

Bancada de Acción Popular intentó sacar a Salas Arenas

Como se informó, parlamentarios de Acción Popular presentaron el último viernes 21 de mayo una moción para destituir a Jorge Salas Arenas, titular del JNE, de su cargo, luego de que en un reportaje emitido el 14 de mayo en Willax, se tratara sobre una presunta relación entre Salas Arenas con miembros de Sendero Luminoso desde su época de estudiante de Derecho en la Universidad Católica Santa María en Arequipa.

Los que firmaron este documento fueron Manuel Merino, Otto Guibovich, Ricardo Burga, Anthony Novoa, Rolando Ruíz, Mónica Saavedra, Franco Salinas, Freddy Llaulli, Wilmer Bajonero y Manuel Aguilar .

No obstante, la institución electoral aclaró que el Congreso no puede destituir al presidente del JNE y obligarlo a renunciar, ya que este cargo no está incluido entre los que tienen derecho de antejuicio político.

